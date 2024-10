Prin intermediul Facebook, Nicolae Ciucă consideră că social-democrații se bucură de hotărârea emisă de CCR în cazul Dianei Șoșoacă. ”Românii înţeleg când cineva doreşte puterea absolută în stat”, subliniază liderul PNL. Nicolae Ciucă lansează un avertisment și afirmă că ”o Românie în care PSD are TOT: Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituţională înseamnă că o Cortină Roşie de Fier va cădea asupra României”.

”Pesediştilor care astăzi se bucură de decizia CCR le spun un singur lucru: românii înţeleg când cineva doreşte puterea absolută în stat. Finala prezidenţială va fi decisă de români, nu prin jocuri de culise şi compromiterea unor instituţii. Românii vor ieşi la vot, iar PSD nu va lua toata puterea politică şi economică aşa cum vrea acum”, mai spune liderul PNL.

Nicolae Ciucă se vede în turul 2 al alegerilor prezidențiale cu Marcel Ciolacu

În mesajul politic lansat, Nicolae Ciucă ține să sublinieze că decizia CCR trebuie respectată, chiar dacă nu toți sunt de acord cu ea.

„Sunt candidatul PNL la Preşedinţia României. Ştiu ce înseamnă să respecţi deciziile CCR şi să nu le comentez, indiferent ce opinie personală am. Recâştigarea încrederii în instituţiile statului român este una dintre priorităţile mele. Parcursul României în Uniunea Europeană şi NATO reprezintă singura cauză corectă a poporului român. În asta cred! Principiul fundamental al liberalismului este libertatatea. Libertatea fiecarei persoane de a decide propria soartă. Libertatea de a alege. Libertatea de a sancţiona prin vot comportamentul antidemocratic al celor care le cer votul. În democraţie nimeni nu are dreptul să priveze românii de libertatea lor de a decide prin vot. Am câştigat acest drept la Revoluţia din 1989”, scrie preşedintele PNL într-o postare pe Facebook.

În încheiere, liderul liberal e sigur că de prezența în turul 2 al alegerilor prezidențiale, dar la fel de sigur e și de prezența lui MArcel Ciolacu.”Imaginaţi-vă ce înseamnă o Românie în care PSD are TOT: Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituţională. O Cortină Roşie de Fier va cădea asupra României. Românii au o vorbă: de ce îţi e frică, nu scapi! PSD nu va scăpa de ceea ce se teme cel mai tare: de o confruntare cu mine în turul 2!

