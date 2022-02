„Suntem la fel de onorați pentru că am reușit să respectăm împreună o promisiune pe care am făcut-o nu cu mult timp în urmă, să desfășurăm această ședință de guvern comună în cel mai scurt timp. Iată, are loc, așa cum ați spus, prima ședință comună la Chișinău. Este o activitate cu o încărcătură simbolică și am convingerea că se va concretiza în realități, în fapte, așa cum ați precizat prin semnarea acordurilor, protocoalelor și memorandumurilor la nivel de miniştri de linie”, a spus Nicolae Ciucă, aflat lângă premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița.

„Ne bucură să vedem acum la Chișinău cea mai mare deschidere înregistrată vreodată în relația cu România! Aceste premise favorabile ne permit să construim o intensă și ambițioasă agendă bilaterală”, a adăugat premierul.

În 2020, într-un an de criză, România a acordat asistență oficială pentru dezvoltare în beneficiul Republicii Moldova în valoare record de 46,8 milioane de euro, îndeosebi în domeniul educației pentru burse de studiu. Premierul Nicolae Ciucă:

„În ceea ce privește agenda europeană a Republicii Moldova, doamnă prim-ministru, vă asigur că România va fi și pe mai departe susținătorul hotărât și vocal al dumneavoastră. Puteți conta pe întreaga deschidere și cooperare din partea instituțiilor României, atât de la București, cât și la Bruxelles. Opinia României pe tematica Republicii Moldova este ascultată în capitalele europene și la Bruxelles”, i-a mai spus șeful Executivului premierului Republicii Moldova, Natalia Gavrilița.

Premierul Nicolae Ciucă, însoţit de o serie de miniştri din guvern, s-a deplasat vineri, 11 februarie, la Chişinău, pentru prima şedinţă comună a guvernelor celor două state în mandatul lui Ciucă. Prim-ministrul mai are programate întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, precum şi cu reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova.

