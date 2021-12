„Este o ședință de Guvern cu o agendă restrânsă, avem patru puncte pe ordinea de zi. Am dorit să avem această sedință de Guvern pentru că am considerat necesar ca după ce parcurgem agenda de astăzi să putem să discutăm alte trei subiecte pe care le consider foarte importante pentru perioada următoare”, a spus Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

Premierul a precizat că primul subiect se referă la Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, „o zi consacrată încă din anul 1992 de ONU, pentru atragerea atenției asupra drepturilor acestor persoane și nevoii de incluziune și echitate”. Șeful Executivului a adăugat că există un proiect de lege privind ocrotirea persoanelor cu dizabilități și că vrea ca „în perioada următoare să venim cu el la aprobare în ședința de Guvern”.

Nicolae Ciucă a adăugat că al doilea motiv pentru care a convocat ședința de Guvern este proiectul de buget pe anul 2022. „Am discutat cu domnul ministru Câciu, o să stabilim liniile de efort pentru perioada imediat următoare, astfel încât să avem toate demersurile întreprinse, pentru ca până la 24 decembrie să putem să avem bugetul finalizat și aprobat, așa cum am discutat”, a spus el.

„Iar cel de-al treilea subiect este legat de PNRR. Ieri, Uniunea Europeană a plătit 1,8 miliarde de euro, sub formă de prefinanțare. Este echivalentul a 13% din alocarea de granturi pentru țara noastră. Foarte important de menționat este că avem 507 jaloane și ținte pe care fiecare dintre ministere trebuie să și le extragă și să le urmărească în îndeplinirea lor”, a mai afirmat șeful Executivului. Conform lui Ciucă, România este în urmă cu elaborarea Ordonanței de Urgență pentru implementarea PNRR. „Aş dori să avem o dezbatere și să vedem cât de repede avem această ordonanţă pe masă, să putem să o dezbatem şi să o aprobăm”,

