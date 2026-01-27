Anunțul a fost însoțit de numeroase mesaje de omagiu din partea comunității medicale și a celor care l-au cunoscut.

„Astăzi, medicina românească este mai săracă, dar lumea este mai bogată prin tot ceea ce a lăsat în urmă”, a transmis marți Gabriela Firea, europarlamentar PSD și fost primar al Capitalei.

„Profesorul doctor Nicolae Poiană ne-a părăsit, lăsând în urmă nu doar o pierdere imensă, ci și mii de vieți marcate de priceperea, cunoașterea și sufletul său. Întreaga sa existență a fost dedicată sănătății femeii și miracolului nașterii. A fost un medic excepțional, un reper în domeniul fertilității și al tratării afecțiunilor feminine, dar, mai presus de toate, a fost un OM – calm, empatic și profund implicat, cu o blândețe rar întâlnită”, a notat Gabriela Firea.

Nicolae Poiană a fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru competențele sale extinse în toate aspectele practicii obstetricale și ginecologice, domenii în care a ajutat mii de cupluri.

Reprezentanții Mediplus Clinic, centrul medical fondat de doctorul Poiană, au transmis la rândul lor un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate.

„Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le-a îngrijit pierd un om deosebit – un profesionist cu o dăruire rară, un mentor și un prieten de neînlocuit. Conferențiar universitar dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți specialiști în obstetrică și ginecologie din România, având o carieră de peste 40 de ani dedicată sănătății femeii”, a transmis Mediplus Clinic.

Medic primar, conferențiar universitar și doctor în științe medicale, a fost recunoscut pentru competențele sale extinse în toate domeniile practicii obstetricale și ginecologice, aducând speranță și alinare miilor de cupluri. A fost nu doar un clinician devotat, ci și un formator și inovator respectat, membru fondator al unor societăți medicale de prestigiu, contribuind semnificativ la dezvoltarea standardelor în obstetrică-ginecologie și medicină reproductivă din România”, se mai arată în mesajul clinicii.

La Spitalul Clinic Sanador, medicul Nicolae Poiană a coordonat activitatea Centrului de fertilizare in vitro, unde a acordat consultații de specialitate.

În cei peste 40 de ani de activitate, medicul Nicolae Poiană ajutat mii de femei, a realizat peste 9.000 de nașteri și 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice.

