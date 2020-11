Nicolae Robu, care va ieși azi din autoizolare, transmite coronascepticilor că „nu e de joacă” cu acest virus, care nu este o simplă gripă.

„N-am ajuns bine liber de responsabilităţi publice, după mai bine de 30 de ani de continuitate pe astfel de poziţii – începând cu cea de prorector, dobândită la începutul anului 1990 -, că… am dat în COVID!

N-am încasat afurisitul virus SARS-CoV-2 în precampanie, în campanie, în exerciţiul de primar de la începutul pandemiei până spre finalul mandatului, când intram zilnic în contact cu o mulţime de lume, la Primărie, pe stradă, la cumpărături etc., ei bine, l-am încasat, nu ştiu cum – am anumite presupuneri, doar – în una din ultimele zile de mandat. Asta aşa, ca să nu plec «cu mâna goală», nu?! :))”, a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook, citat de News.ro.

AM TRECUT CU BINE ȘI PESTE ASTA! N-am ajuns bine liber de responsabilități publice, după mai bine de 30 de ani de… Publicată de Nicolae Robu pe Luni, 30 noiembrie 2020

Fostul primar declară că în data de 3 noiembrie a început să tuşească sec, iar în ziua următoare şi-a ţinut cursul online la Universitatea Politehnica, însă în cursul zilei starea i s-a înrăutăţit, iar din precauţie s-a izolat cu soţia la domiciliu.

Recomandări Te-ai săturat să stai cu părinții? Iată cum să-ți alegi prima casă pe credit

„Ei, marţi, în 03.11, seara, am început să tuşesc sec. Miercuri dimineaţa, mi-am ţinut cursul la UPT – online – şi până la prânz am fost ok. Apoi, am tuşit tot mai rău, astfel că am plecat de la birou acasă şi, fără a bănui că am COVID, dimpotrivă, convins că e o simplă răceală – deşi eu foarte, foarte rar am răcit -, din precauţie, m-am autoizolat, atât eu, cât şi soţia, care n-a avut nici cea mai mică problemă.

Zilele următoare făcând şi febră şi tuşind rău, am luat legătura cu medicul de familie şi apoi m-am testat. Rezultatul, surprinzător şi… deloc confortabil, recunosc: POZITIV. Surprinzător pentru că, lăsând la o parte tusea seacă extrem de neplăcută şi febra care dădea înapoi imediat la algocalmin, starea mea generală era bună, tonusul îmi era bun”, a mai scris Robu.

Nicolae Robu a urmat tratamentul la domiciliu şi a ţinut să mulţumească medicilor care l-au îngrijit.

Recomandări Alături de prietenii săi români, un tânăr indian a pornit o comunitate care cheamă la vot: ”Țara asta are foarte mult potențial“

„Am preferat să rămân pentru tratament la domiciliu. Din fericire, soţia, care, evident, s-a contaminat şi ea, a fost permanent asimptomatică şi a putut să-mi poarte de grijă. Nu mi-a fost uşor, nu ne-a fost uşor, mai bine zis, dar… a trecut. Încă n-am ieşit din casă, am mai adăugat noi, peste ce ni s-a spus, din precauţie sigur exagerată, câteva zile de stat în izolare, dar vom ieşi începând de astăzi. Mulţumesc din suflet managerului Spitalului Victor Babeş, prof. univ. dr. Cristian Oancea, prorector al UMFVB, directorului medical, conf. univ. dr. Diana Manolescu şi, desigur, excepţionalului nostru medic, doctor Virgil Musta, pentru tratamentul prescris şi grija purtată.

Graţie lor şi Celui de Sus, am trecut cu bine şi peste această încercare deloc uşoară”, a transmis fostul primar.

Nicolae Robu transmite, în final că „nu e de joacă” cu acest virus care nu este o simplă gripă. „Concluzie: Aveți grijă de dumneavoastră! Chiar nu e de joacă! Nu luaţi în seamă aberaţiile cum că COVID-19 ar fi o simplă gripă, o gripă ca oricare alta! Desigur, măsurile de stopare/limitare a răspândirii bolii trebuie luate cu cap, cu sânge rece, nicidecum de-a valma, în disperare! Dar, dincolo de măsurile impuse de autorităţi, cel mai important este ca fiecare dintre noi să ne purtăm de grijă, să ne purtăm de grijă gândindu-ne în egală măsură la noi înşine şi la semenii noştri! Să nu scăpăm din vedere că oricare dintre noi putem fi infectaţi asimptomatic şi că în egală măsură fiecare dintre cei cu care interacţionăm poate fi infectat asimptomatic, la rându-i! Mergem înainte!”, a mai scris Nicolae Robu.

Nicolae Robu a predat mandatul de primar al municipiului Timișoara, lui Dominic Fritz, în data de 30 octombrie. Robu este acum cadru didactic la Universitatea Politehnica din Timişoara.

Citeşte şi:

Anchetă la British Airways. O stewardesă s-a oferit să întrețină relații intime cu pasagerii în timpul zborurilor

Cum și-a cunoscut Oana Ioniță soțul. Cei doi au împreună doi copii. „Florin are foarte multă răbdare cu mine, mă lasă să fac ce vreau”

Cascada Niagara va fi iluminată în roşu, galben şi albastru de Ziua Națională a României

PARTENERI - GSP.RO Scandal în Spania! A refuzat momentul de reculegere pentru Maradona: „Nu omagiez un violator, un abuzator și un pedofil!”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Regina Elisabeta RENUNȚĂ la tron! Anunțul șocant: cine îi ia locul în cel mai scurt timp

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2020. Capricornii au ajuns la o adevărată colecție de dezamăgiri

Știrileprotv.ro Noi simptome asociate infectării cu SARS-CoV-2. Primele semne care ar trebui să ne atragă atenția

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021