„Săptămâna trecută, am cerut în BPN al PNL prelungirea termenului pentru TVA de 9% la locuințe, pentru oamenii blocați de atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI. Răspunsul lui Ilie Bolojan a venit rapid: nu se poate. PNRR. Jaloane. Sistemul se repară până la sfârșit de săptămână. Timpul a trecut. Sistemul nu s-a reparat. Problema oamenilor a rămas. Și atunci s-a produs miracolul parlamentar: ceea ce nu se putea în ședința PNL a fost posibil într-un proiect depus de PSD. PNL l-a votat în Senat, azi îl votează și în Camera Deputaților”, a scris Nicoleta Pauliuc pe Facebook.

„Mă bucur că oamenii vor fi protejați. Mai puțin mă bucur că PNL a reușit din nou performanța de a avea soluția în propria casă, de a o scoate pe ușă și de a o vota după ce a intrat pe geam, cu sigla altui partid. Asta nu mai este prudență politică. Este externalizarea inițiativei. La următoarea idee bună, poate sărim peste etapa în care ni se explică de ce este imposibil de pus în practică. Am economisi timp. Și, mai ales, am evita ca PNL să ajungă partidul care are dreptate numai după ce îi demonstrează opoziția”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

Reamintim că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marţi, 21 iulie, că PSD a redactat un amendament prin care cere amânarea cu două luni a intrării în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe noi.

Motivul este că piața imobiliară este blocată și oamenii riscă să piardă cota actuală de TVA de 9% la cumpărarea apartamentelor noi pentru că sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este nefuncțional din 14 iulie după un atac cibernetic.

În acest moment, cumpărătorii care au semnat antecontracte cu cota redusă de TVA de 9% au termen până la 31 iulie 2026 pentru a finaliza contractul de vânzare-cumpărare. Începând cu 1 august 2026, cota de TVA crește la 21%.

Măsura nu se aplică atunci când se cumpără un apartament mai vechi de la o persoană fizică, de exemplu un apartament din anii ’80 sau ’90.

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