„Și am ajuns… Cine stie unde suntem? Aștept să-mi scrieți în comentarii”, a scris vedeta pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare lângă o piscină.

Gabriela Cristea, vacanță în Bulgaria

Așa cum era de așteptat, fanii fostei prezentatoare TV și-au dat seama imediat că Gabriela Cristea este la un resort all inclusive din Bulgaria, acolo unde merg foarte mulți români în ultimul timp.

„În vacanță, cine se trezește de dimineață prinde șezlonguri în primul rând la plajă”, a mai scris vedeta pe Instagram. Iar în dreptul acestui mesaj a postat și un clip video.

Gabriela Cristea la piscină în vacanța din BulgariaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 21

„Bună dimineața. E o dimineață foarte liniștită, este ora 9 dimineața și suntem în vacanță. Mulți dintre voi v-ați dat seama că suntem în Bulgaria. Și da, noi o dată pe an facem și un concediu all inclusive, mai ales pentru fete. Pentru că este un resort care ne place mult de tot. Acum voiam doar să admirăm împreună liniștea, pentru că oamenii încep să se trezească, micul-dejun este de la ora 8.00. Nu văd să fie mare agitație, pentru că oamenii sunt în vacanță și pentru că își doresc să se relaxeze și să doarmă un pic mai mult. La fel s-a întâmplat și cu noi. Și ce credeți? Fetele mele, care se trezesc în general pe la ora 8.00, încă dorm. Sunt singura care s-a trezit, nu știu ce e cu mine.

Tocmai, mie în vacanță îmi place să mă trezesc cât mai de dimineață. Și ce credeți? Mă și tentează piscina asta să fac o baie de dimineață, ca să mă trezesc. Probabil că asta o să și fac. Nu e rece deloc apa. E OK pentru dimineață și îmi place că și vremea este superbună. Temperaturile nu sunt foarte mari, sunt în jur de 28 de grade. E vreme ideală de mers la mare, de stat la plajă. Ieri am stat la piscină, iar astăzi îmi doresc să stau la mare și să auzim valurile”, a spus Gabriela Cristea în filmulețul de pe internet.

Fosta prezentatoare TV s-a fotografiat la piscină

Apoi, Gabriela Cristea a făcut noi postări prin intermediul cărora anunța că, în momentele în care ea își petrece timpul alături de Tavi Clonda, fetele lor au propriul program, iar când ea stă pe șezlong, restul familiei este în piscină.

„Fetele au crescut și au propriul program, mami și tati «își fac de cap»” și „Ai mei sunt deja la bălăceală, în fața mea se face aerobic în apă, ce bine era dacă aveam și eu elan să mă duc, dar nu am avut. Iar eu bag o «leneveală» pe șezlong. Cât am așteptat zilele astea…” au mai fost alte două mesaje pe care fosta prezentatoare TV le-a scris pe Instagram.

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