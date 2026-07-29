Inițiativa vine din partea Ministerului de Externe al Lituaniei, care a propus recent anumite modificări de înăsprire a legii naționale privind sancțiunile.

În plus, MAE lituanian a cerut ca și cetățenii ruși și bieloruși să nu aibă dreptul să cumpere proprietăți imobiliare în apropierea obiectivelor strategice.

Potrivit inițiativei legislative, Lituania ar urma să interzică accesul reprezentanților din domeniile culturii, educației, științei, sportului, artei și divertismentului dacă se stabilește că au sprijinit agresiunea militară împotriva Ucrainei, au activat în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia sau, prin activitățile lor, au subminat suveranitatea și integritatea teritorială a țării atacate de Rusia.

Demersul vine pe fondul unor incidente produse în țara vecină, Letonia. În februarie 2026, Poliția letonă l-a expulzat pe specialistul în studii orientale Andrei Lankov înainte de a prezenta conferința „Coreea de Nord: ce își dorește și de ce se teme elita”. În aprilie, autoritățile din Riga au interzis, de asemenea, o prelegere a urbanistului rus Arkadi Gherșman intitulată „Ce înseamnă un oraș pentru oameni?”.

Ministerul de Externe al Lituaniei afirmă că aceste modificări sunt necesare pentru a proteja societatea de propaganda rusă și pentru a nu permite utilizarea culturii, sportului și divertismentului ca instrumente de influență politică.

Cetățenii ruși și bieloruși pentru care nu există motive de restricționare a accesului vor putea participa la evenimentele organizate în Lituania doar cu statut neutru. Organizatorii evenimentelor vor fi nevoiți să se asigure de respectarea acestor cerințe.

Modificările legislative vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

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