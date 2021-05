Audiat în cauză, Constantinescu a acuzat, între altele, că nu i s-a permis să primească tort de ziua lui, că nu-și poate încălzi hrana și nu are frigider, că i se taie din apelurile telefonice și are interdicție de a lua legătură cu presa. În plus, fostul șef CJ Constanța deranjat de faptul că persoanele care se află în celulă cu el se uită toată ziua la postul Taraf TV.

„Nu mi-au dat voie să primesc tortul de ziua mea”

Constantinescu a acuzat că:

a fost supus la rele tratamente, tortură și cercetare abuzivă prin faptul că a fost sancționat disciplinar și a fost împiedicat să participe la activități culturaleducative, după ce, în noiembrie 2020, a solicitat judecătorului de supraveghere să se efectueze mențiunile corecte în aplicația informatică la rubrica privind descrierea faptei;

la data de 29.10.2020, de ziua lui, nu i s-a permis primirea unui tort prin sectorul vizită;

i s-a comunicat cu întârziere în data de 07.01.2021 încheierea judecătorului de supraveghere prin care s-a soluționat plângerea sa referitoare la interdicția de a lua legătura cu presa;

faptul că a fost transportat fizic în loc să fie audiat prin videoconferință;

pe data de 22.12.2020 când a fost prezentat din nou la sediul DNA. nu i s-a permis să ia legătura cu presa deoarece escorta penitenciarului l-a introdus direct în curtea instituției;

nu i se permite primirea prin sectorul vizită sau asigurarea de către penitenciar a unui dispozitiv de încălzire a hranei și nici a unui frigider pentru păstrarea alimentelor și a medicamentelor;

că a fost cazat împreună cu persoane care nu se află la același nivel intelectual și nici nu sunt persoane vulnerabile, fiind pusă în pericol siguranța sa, iar în cameră se ascultă doar Taraf TV;

că deși are dreptul la 75 minute/ zi, respectiv 15 apeluri telefonice, i se asigură doar 60 min/ zi și 10 apeluri.

Cum s-a apărat penitenciarul

Reprezentanții penitenciarului au spus că deținuții au dreptul de a primi, lunar, un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe și legume. Deoarece Constantinescu beneficiase deja trei ori de pachet primit de acasă, i s-a comunicat că poate să își achiziționeze tortul dorit de la magazinului unității, lucru care s-a și întâmplat.

În privința faptului că a fost transportat fizic în loc să fie audiat prin videoconferință, aceasta a fost făcută la solicitarea DNA Constanța.

În privința celorlalte cereri, reprezentanții penitenciarului au reiterat că „persoanelor condamnate le este interzis să comunice cu mass-media, normele în vigoare privind condițiile minime de cazare nu prevăd dotarea camerelor de deținere cu aparate tip frigider, iar spațiul camerei nu permite reorganizarea acestora în funcție de criteriul privind compatibilitatea intelectuală”.

Instanța a decis respingerea contestației formulată de Nicușor Constantinescu. Decizia din data de 14 mai 2021 este definitivă.

Nicușor Constantinescu se află în detenție, având mai multe condamnări la activ.

Conform G4Media, Constantinescu a strâns, până în prezent, 32 de ani de închisoare din 5 sentințe definitive date de instanțele din Constanța, București și Galați, însă va executa mai puțin, după contopirea pedepselor.

Prima condamnare a venit în dosarul subfinanțării Centrului Militar Zonal, în care Nicușor Constantinescu a primit 5 ani cu executare.

A doua condamnare a fost cea din Dosarul Retrocedărilor, în care fostul șef CJC a primit alți 5 ani de închisoare, iar Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a fost condamnat la 9 ani de închisoare.

A treia condamnare a fost dată în dosarul elicopterului SMURD prăbușit în lacul Siutghiol, în care patru persoane și-au pierdut viața. Nicușor Constantinescu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare.

Al patrulea dosar, în care fostul președinte a fost condamnat la 10 ani de închisoare, este cel al plăților ilegale prin Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

Cea mai recentă condamnare a venit în 18 martie, când Nicușor Constantinescu a primit 8 ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fundațiilor „Thalia” și „Fantasio”.

