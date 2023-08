Pe 1 februarie, PNL Bucureşti, condus atunci de Ciprian Ciucu, a anunţat că îi cere primarului general rezolvarea a 10 indicatori, în 6 luni. Investițiile în termoficare, consolidarea clădirilor cu risc seismic și revitalizarea parcurilor se numărau printre cele 10 măsuri pe care Nicușor Dan trebuia să le rezolve până pe 31 iulie pentru ca PNL să își menţină sprijinul politic.

Nicuşor Dan a fost întrebat marți, 8 august, într-o conferinţă de presă, care este stadiul celor 10 obiective.

„Decalogul… solicitarea PNL către mine a avut o perioadă de implementare de şase luni. În 31 iulie am făcut un raport cu stadiul fiecăruia din aceste obiective şi l-am înaintat conducerii PNL Bucureşti”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

Întrebat care crede că va fi decizia partidului condus de Nicolae Ciucă în ceea ce-l priveşte, primarul general a răspuns: „Este o decizie pe care o iau forurile statutare ale PNL Bucureşti. PNL Bucureşti m-a rugat să mă ocup de… să urmăresc cu prioritate nişte obiective, am făcut asta, am făcut un raport. Cred că pe aceste obiective am făcut tot ce trebuia făcut”.

Nicușor Dan riscă să i se retragă sprijinul politic de către PNL

În decembrie 2022, liderul PNL, Nicolae Ciucă, pe atunci și premier, a spus că Bucureştiul este un oraş blocat și fără perspective, iar managementul lui Nicușor Dan, pe care nu l-a numit, este unul cu probleme „şi cu o foarte complicată constelaţie de conflicte politice”.

Recomandări Cum se fac achiziții din PNRR într-un spital din București. Doctor: „Mi-au spus că se modificase suma din euro în lei. De fapt, semnasem o notă nouă, pentru un aparat cu specificații țintite”

La solicitarea lui Ciucă, PNL Bucureşti i-a cerut primarului general, la finalul lui ianuarie 2023, rezolvarea a 10 indicatori, în 6 luni. În funcție de rezultate, partidul condus de Ciucă va decide dacă îl mai sprijină sau nu politic.

Pe 3 martie, Nicuşor Dan a spus că unele dintre obiectivele fixate sunt în derulare de un an şi jumătate, iar până pe 31 iulie va rezolva cele mai multe dintre ele și va face un bilanţ „la momentul potrivit”.

Surse din conducerea PNL au precizat însă recent pentru Libertatea că Nicolae Ciucă așteaptă de la filiala PNL București, condusă acum interimar de Hubert Thuma după demisia lui Ciprian Ciucu, „să facă o propunere”, după 31 iulie.

Dacă PNL îi va retrage sprijinul politic, acordat când partidul era condus de Ludovic Orban, atunci Nicușor Dan va avea greutăți în a obține majoritatea necesară pentru ca proiectele sale să fie aprobate în Consiliul General. Totodată, șansele să câștige un nou mandat la PMB în 2024 ar putea scădea, pentru că PNL va avea un candidat propriu.

