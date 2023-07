„Sunt 600 (n.r. – de blocuri) din 8.000, asta înseamnă 7%. Într-adevăr, dacă ai ghinionul să fii în cei 7%, nu e foarte plăcut. Am păţit-o şi eu azi-dimineaţă. Din aceste 600 sunt vreo 200 care sunt generate de acest conflict de la Sectorul 1 şi de nefuncţionarea CET Griviţa”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei a precizat că CET Griviţa, care e gestiontă de Consiliul Local Sector 1 şi de Primăria Sector 1, dă doar 3% din cantitatea de energie termică a Bucureştiul numai că, în situaţia în care conductele sunt aşa de vechi, e important ca sursa de căldură să fie aproape.

Iar, potrivit lui Nicușor Dan, când CET Grivița nu funcționează, 15.000 de apartamente au probleme, pentru că apa trebuie adusă de la capătul bulevardului Timișoara,

Edilul-șef al Capitalei a dat asigurări că iarna viitoare va fi mai bine pentru bucureșteni.

„Ceea ce important este că iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută. Am făcut două lucruri imortante, am mărit numărul de kilometri de conducte pe care i-am reabilitat, am trecut de la o medie de 10-12 la 28 în 2021, la 38 în 2022, iar anul acesta cred că ajungem la 50 de kilometri din o mie. Şi al doilea lucru, acea centrală provizorie de la Titan care a perluat o parte din sarcini”, a spus Nicuşor Dan.

Recomandări Nu-mi las copilul să mi-l cântărească UE!

Aproximativ 600 de blocuri din toate sectoarele Capitalei au rămas de luni fără apă caldă Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. urmând să desfăţoare lucrări de înlocuire şi de reparaţii pe conductele din reţeaua primară.

FOTO: Hepta

