“Nu am fost în primărie, am vrut să evit alte replici. Acum, că mai întârzie preluarea mandatului, mă gândesc să mă duc. În tot acest timp, am avut întâlniri cu alte instituții care țin de funcționarea Primăriei”, a declarat Nicușor Dan pentru Hotnews.

De ce se amână depunerea jurământului noului primar al Bucureștiului, Nicușor Dan

Nicuşor Dan a explicat că amânarea depunerii jurământului în noua sa calitate se explică prin faptul că “primarul general își preia mandatul odată cu Consiliul General. Și primarul, și consiliul trebuie validați anterior de instanță”.

“Din păcate, preluarea mandatului meu va mai întârzia 7-10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei medicale în care ne aflăm. Iată explicația: Codul administrativ spune că primarul general își preia mandatul (depune jurământul) odată cu Consiliul General. Și primarul, și consiliul trebuie validați anterior de instanță”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

El a precizat apoi că, în privința Codului administrativ, acesta “are o formulare ușor neclară asupra instanței competente pentru București” și a adăugat că problemele de natură juridică împiedică deocamdată numirea sa ca primar.

Din păcate preluarea mandatului meu va mai întârzia 7-10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei medicale… Publicată de Nicușor Dan pe Miercuri, 14 octombrie 2020





Citeşte şi:

Edupedu.ro: Raluca Turcan și-a trecut în CV că este de 20 de ani “masterand” la SNSPA

Omul de afaceri George Copos are coronavirus. Prima reacție

Omul de afaceri George Copos are coronavirus. Prima reacție

STB a anunțat că amână suspendarea tramvaiului 41, din cauza condițiilor meteo

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Milioane de utilizatori vor fi afectați. Trebuie să ștergeți cât mai repede