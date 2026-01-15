Totodată, șeful statului a subliniat că este necesar ca Federația Rusă să renunțe la o abordare pe care o consideră contraproductivă și să nu mai submineze eforturile de pace, precizând că, în lipsa unor semnale reale de deschidere din partea Moscovei, doar intensificarea presiunilor, inclusiv prin sancțiuni, ar putea determina Rusia să accepte negocieri autentice.

„România susține eforturile președintelui Trump de negociere a unei păci rapide și durabile, cu garanții ferme de securitate pentru Ucraina, la care suntem gata să contribuim în mod substanțial”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că, din perspectiva României, modul în care va fi soluționat conflictul din Ucraina va influența decisiv viitorul securității europene.

Nicușor Dan a subliniat importanța menținerii valorilor fundamentale ale securității colective, respectiv principiile Cartei ONU, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor.

„Pacea în Ucraina este un test esențial, pe care sper să avem înțelepciunea și curajul să îl depășim. Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a reiterat că Rusia trebuie să renunțe la acțiunile care subminează procesul de pace, menționând din nou lipsa unor indicii clare privind interesul real al Moscovei pentru negocieri.

În acest context, a apreciat că sporirea presiunilor internaționale rămâne singura opțiune viabilă pentru a aduce Rusia la masa discuțiilor.

„Din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri, iar în acest context cred că doar creşterea presiunilor asupra acestei, inclusiv prin sancţiuni, o poate aduce la masa negocierii”, a menţionat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a precizat că România va participa activ la reconstrucția Ucrainei, atât prin implicare directă, cât și prin sprijinirea procesului amplu de modernizare asociat integrării acesteia în Uniunea Europeană.

„Solidaritatea noastră cu poporul ucrainean va continua şi în 2026, pe toate dimensiunile deja cunoscute, umanitar, politic, economic şi securitar”, a adăugat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, prilej cu care președintele și-a exprimat speranța că anul 2026 ar putea deveni „un an al păcii în Europa”.

