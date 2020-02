De Valentina Postelnicu,

În urma sondajelor interne ale PNL, Nicusor Dan este singurul politician care o poate învinge pe Gabriela Firea, candidatul PSD.

Sondajele au arătat că Nicuşor Dan are un bazin de susţinere de 7-8 procente, doar votanţi ai săi, la care se pot adăuga în jur de 35% din partea PNL.

Chiar şi în condiţiile în care nu toţi votanţii liberali l-ar vota, acesta ar putea să o învingă pe Firea. De asemenea, acesta ar câştiga şi în scenariul în care rămâne în cursa electorală şi candidatul PLUS, Vlad Voiculescu, potrivit surselor liberale.

PNL, cu Rareş Bogdan care ar avea peste 25% intenţie de vot, nu ar putea câştiga Capitalei, pentru că Niculor Dan nu ar renunţa la candidatură, astfel că voturile dreptei s-ar scinda.

Luberalii au decis, astfel, să ia decizia care maximizează şansele ca Gabriela Firea să fie învinsă, chiar dacă, iniţial, şi-ar fi dorit ca Nicuşor Dan să intre în PNL, pentru a fi candidatul formaţiunii.

„Spre deosebire de alţii, noi ne gândim la Bucureşti”, a transmis un lider PNL, neoficial.