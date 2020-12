„Problema cu apa caldă şi căldura din Bucureşti se datorează în proporţie de 70% Gabrielei Firea şi în proporţie de 30% lui Sorin Oprescu”, a arătat Nicuşor Dan, într-o declaraţie acordată presei.

Nicuşor Dan a amintit că, încă din timpul campaniei electorale, a anunţat că la nivelul Municipiului Bucureşti se vor înregistra „sute de avarii” şi că autorităţile vor interveni pentru a le remedia cât mai rapid.

„Ce am spus în campania electorală şi repet acum este că facem tot ce ţine de noi ca să intervenim în timpul cel mai util posibil la a remedia avarii”, a punctat edilul Capitalei.

Dan susţine că a rezolvat nişte chestiuni pe termen mediu.

„Am obţinut cei 300 de milioane care erau disponibili încă din 2016 pentru reparaţia reţelei de transport, am obţinut alte 200 de milioane de euro, am făcut – după multe întâlniri cu ministrul economiei şi ministrul finanţelor – am făcut acea înţelegere prin care am reuşit să scoatem Elcen din insolvenţă şi astfel să poată să ia 370 de milioane de euro, bani pentru modernizarea CET-urilor. Pentru ce o să fie în iarna asta, din păcate, nu putem decât să intervenim la avarii şi o facem cât putem mai bine „, a punctat el.

Citeşte şi:

Diaspora evită să vină acasă de sărbători. Zborurile din Italia, Spania și Germania au scăzut cu peste 70%

Bărbatul condamnat la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor stătea de 15 ani pe străzi și n-a fost audiat în instanță

Verdict final în dosarul Ferma Băneasa: Prințul Paul, condamnat la 3 ani și 4 luni cu executare, Remus Truică – 7 ani, Dan Andronic – 3 ani cu suspendare

PARTENERI - GSP.RO Credea că e protejată de pupitru, însă a fost dată de gol: cum a fost surprinsă știrista în partea de jos

PARTENERI - PLAYTECH Diana Șoșoacă are o boală GRAVĂ, ținută în SECRET. Ce s-a aflat despre senatoarea de la AUR este INIMAGINABIL...

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2020. Scorpionii sunt tentați să-și modeleze relațiile în funcție de interesele financiare

Știrileprotv.ro Adeverința de vaccin anti-COVID. Ce informații trebuie să conțină și cine o va primi

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021