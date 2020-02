De Valentina Postelnicu,

Biroul Politic al PNL Bucureşti a decis, joi seara, susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, a anunţat preşedintele filialei, Violeta Alexandru

Ea a afirmat că decizia a fost luată cu unanimitate de voturi şi că va propune în şedinţa Biroului Executiv al PNL de vineri susţinerea acestei candidaturi.

Nicuşor Dan a venit la sediul PNL pentru a discuta cu liberalii despre susţinerea sa la alegerile din vară.

„Este o susţinere pe care eu o cer de un an de zile. E nevoie de un candidat unic. Am avantajul de a fi un independent. Această calitate permite susţinerea din partea mai multor partide”, a spus el.

Ludovic Orban a anunțat, joi, că PNL va susține candidatura lui Nicușor Dan pentru Primăria Generală a Capitalei. Liderul liberal a precizat că sondajele arată că alți posibil candidați ai partidului nu ar avea garanția că ar putea câștiga în bătălia cu PSD.