Securitatea globală și coeziunea europeană au fost pe agenda președintelui Nicușor Dan

În timpul discuțiilor de la Cotroceni, cei doi lideri au analizat contextul politic și de securitate actual, marcat de provocări geopolitice tot mai complexe. Președintele României a punctat că experiența politică a fostului cancelar german a oferit o perspectivă extrem de valoroasă asupra dinamicii internaționale.

Anunțul referitor la vizita oficială a fost făcut public de către șeful statului român, printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare. Nicușor Dan a subliniat importanța schimbului de idei cu unul dintre cei mai longevivi și influenți lideri europeni din ultimele decenii.

I was delighted to host the former German Federal Chancellor, Dr. Angela Merkel, at the Cotroceni Palace today. We had a very good discussion about the global political and security context. It was very insightful to hear Dr. Merkel's opinions, based on her far-reaching political… pic.twitter.com/H3rjQTtunY — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 1, 2026

Șeful statului a arătat că discuțiile s-au concentrat pe necesitatea ca Uniunea Europeană să acționeze mult mai unit și mai ferm pe scena globală, în special în privința deciziilor strategice.

„Am fost încântat să primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar federal german, dr. Angela Merkel. Am avut o discuție foarte bună despre contextul politic și de securitate global. A fost extrem de util să ascult opiniile doamnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”, a transmis Nicușor Dan, pe platforma X.

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Un alt punct central al întâlnirii de la București l-a reprezentat colaborarea bilaterală dintre România și Germania, dar și modul în care cele două națiuni pot contribui la consolidarea proiectului european în momente de incertitudine.

Totodată, dialogul a atins un subiect crucial pentru arhitectura de securitate: asumarea unei responsabilități mai mari de către țările din Europa în privința propriei apărări și în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Ne-am concentrat pe rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale, precum și pe ceea ce pot face România și Germania împreună pentru a stimula mai multă coeziune europeană și o poziție mai puternică în materie de apărare, cu mai multă responsabilitate preluată de europeni în cadrul NATO”, a concluzionat șeful statului.

Angela Merkel și-a încheiat mandatul de cancelar al Germaniei la 8 decembrie 2021, după aproape 16 ani în funcție, din 22 noiembrie 2005.

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