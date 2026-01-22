Într-o postare pe Facebook, Ciolacu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl numește „un zapciu al austerității”. Potrivit acestuia, premierul ar fi sacrificat oameni, ar fi manipulat cifrele și ar fi afectat grav economia.

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput eşti în a administra banii ţării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine”, a scris Marcel Ciolacu.

Fostul șef al PSD a afirmat că aceste practici pot fi demonstrate prin datele din execuția bugetară. În opinia sa, cheltuieli de investiții realizate inclusiv în perioada în care el era premier, în prima parte a anului 2025, au fost mutate de la finanțare prin împrumuturi din PNRR la granturi, fiind astfel raportate ca venituri.

„În total, 0,6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget şi la venituri. Aşadar, creşterile de taxe (TVA, accize, etc) şi măsurile de austeritate puse în spinarea românilor săraci şi a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget”, a mai susținut fostul premier.

Marcel Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan că i-a indus în eroare pe cetățeni și și-a înșelat partenerii de guvernare.

„Ai premeditat totul şi ai început această operaţiune încă din septembrie, în timp ce-i minţeai cu cinism pe români, la toate conferinţele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai minţit presa şi mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile. Şi minţi în continuare că deficitul a fost mai mic din cauza «economiilor» realizate cu tine ca premier”, a adăugat acesta.

Fostul lider PSD afirmă că mandatul lui Ilie Bolojan se traduce printr-o economie în declin, o inflație de 10% – dublată în doar câteva luni – și „cea mai gravă scădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani”.

„Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan şi crud: ai sacrificat oameni, ai minţit instituţii, ai manipulat cifre şi ai pus economia pe brânci doar ca să-ţi lustruieşti propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competenţă, nici viziune – eşti doar un zapciu al austerităţii, disperat să-şi acopere propriul eşec”, a concluzionat Marcel Ciolacu.

