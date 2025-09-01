Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră

Oportunitate de dezvoltare pentru industria românească de apărare

„Trăim o perioada complicată cu o presiune din partea rusă şi atunci solidaritatea europeană este importantă şi faţă de această ameninţare am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora, în sensul ăsta”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la începutul discuției.

Șeful statului a mai precizat că a discutat cu președinte Comisiei Europene despre componenta SAFE, în care România a propus deja nişte proiecte printre care Baza Kogălniceanu şi Portul Constanţa. El a arătat că Programul SAFE o să fie o oportunitate de dezvoltare a industriei româneşti de apărare pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România, dar va reprezenta și o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât şi zona civilă.

„Suntem pe Flancul estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia şi aici avem provocări suplimentare şi suntem la Marea Neagră care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa. Este importantă pentru că, începând cu 2027 România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei, este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai direct, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală”, a subliniat preşedintele.

Nicușor Dan îşi doreşte ca Hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa.

„Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să operaţionalizăm cât mai curând şi în cadrul acestei strategii ne dorim ca Hubul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”, a mai spus el.

Nicușor Dan spune că România poate să contribuie la reconstrucţia Ucrainei

Nicuşor Dan a vorbit şi despre reconstrucţia Ucrainei.

„România poate să contribuie la acest proces. Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră, şi Dunărea, care îl conectează cu vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, care va fi foarte utilă în momentul reconstrucţiei Ucrainei”, a completat Nicuşor Dan.