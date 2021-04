„Astăzi voi merge la DNA pentru a continua demersurile inițiate în 2019, atunci când am făcut plângere penală în care acuzam ilegalități cu privire la PUZ Sector 3”, a transmis Nicuşor Dan. Primarul Capitalei aminteşte că „printre persoanele pe care le consider vinovate și împotriva cărora am făcut această plângere se află fostul primar general Gabriela Firea și fostul arhitect-șef al Capitalei Ștefan Dumitrașcu”.

Am arătat în acea plângere că PUZ Sector 3 a fost adoptat cu încălcarea mai multor prevederi legale. Erau zeci de hectare de teren cărora, în mod nelegal, li se schimba destinația din spațiu verde în spațiu construibil, ceea ce însemna pentru proprietari un folos necuvenit estimat la aproape 300 de milioane de euro. Lucrurile sunt acum analizate de DNA și sper ca această speță să avanseze cât mai rapid. Nicuşor Dan:

„Această plângere penală a fost instrumentul pe care l-am avut atunci, în 2019, când eram deputat și vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul. În 2021, ca primar al municipiului București, am un instrument mai puternic, pe care l-am și folosit, respectiv propunerea de suspendare a PUZ-urilor de sector pentru un an de zile, lucru pe care CGMB l-a votat”, a transmis Nicuşor Dan.



Citeşte şi:

Ce s-a spus despre demiterea lui Vlad Voiculescu în studioul Washington Post: „A vrut să transparentizeze cum sunt cheltuiți banii”. „A făcut multe greșeli”

Cazul unei femei cu boală autoimună care nu a dezvoltat anticorpi după vaccinare. Ce spun medicii despre pacienții în situații similare

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Prințesa Diana, îngropată într-un sicriu de PLUMB. Regina Elisabeta a ales această cale de frică

Observatornews.ro O tânără româncă şi alte două femei au fost ucise în Valencia, în ultimele 5 luni. Toate trei au fost sugrumate, apoi aruncate în şanţ

HOROSCOP Horoscop 15 aprilie 2021. Scorpionii sunt tentați să se izoleze față de orice opinie, indiferent de originea ei

Știrileprotv.ro Guvernul oferă peste 1.200 de lei. Care este condiția

Telekomsport I-a oferit 500 de euro pentru o oră de amor. Este soţie de fotbalist şi reacţia ei a fost explozivă

PUBLICITATE 3 lucruri pe care să le faci, înaintea unei operații estetice (PUBLICITATE)