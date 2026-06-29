50 de euro pe zi, dar prea puțini culegători

Culesul afinelor este în plin sezon în Serbia, însă fermierii se confruntă anul acesta cu o problemă tot mai greu de rezolvat: lipsa lucrătorilor sezonieri. Deși plata zilnică a ajuns la niveluri record, iar unii proprietari de plantații promit și cazare, și mâncare pentru toate zilele de lucru, anunțurile nu atrag suficienți oameni.

Pentru a-i convinge pe oameni să vină la cules, proprietarii plantațiilor au ridicat plata zilnică până la 50 de euro. Pe lângă bani, aceștia oferă și cazare, și mâncare, pentru perioada în care lucrătorii stau pe plantație. Chiar și așa, interesul rămâne scăzut. Condițiile anunțate nu au fost suficiente pentru ca destui lucrători sezonieri să răspundă apelului, iar fermierii spun că nu au oameni suficienți pe teren.

Problema este cu atât mai apăsătoare cu cât sezonul de recoltare este scurt. Culesul afinelor durează, în general, între șase și opt săptămâni, iar fructele trebuie strânse rapid, pentru că sunt perisabile.

Afinele trebuie culese repede, iar sezonul nu așteaptă

Pentru cultivatori, lipsa muncitorilor nu înseamnă doar un disconfort de organizare. În cazul afinelor, întârzierea poate duce rapid la pierderi, pentru că fructele trebuie culese într-un interval scurt. Blic scrie că afinele sunt un fruct pretențios, iar recoltarea trebuie făcută la timp. Tocmai de aceea, deficitul de lucrători îi îngrijorează pe proprietarii de plantații, care au deja costuri ridicate de producție.

Munca sezonieră la cules presupune ritm, atenție și disponibilitatea de a lucra într-o perioadă concentrată, de câteva săptămâni. În ciuda plății mai mari și a condițiilor oferite, tot mai puțini oameni par dispuși să accepte acest tip de muncă.

Lipsa muncitorilor se vede și în prețul de la tarabă

Lipsa forței de muncă și costurile mari de producție se reflectă și în prețul de la piață. În Serbia, un kilogram de afine se vinde acum cu aproximativ 1.300 până la 2.000 de dinari, adică între 11 și 17 euro, iar în Polonia vânzătorii au început să folosească diverse trucuri pentru i-ai păcăli pe cei care vor să cumpere afine sălbatice.

Prețul este influențat inclusiv de costul tot mai mare al lucrătorilor sezonieri, dar și de faptul că aceștia sunt greu de găsit chiar și atunci când li se oferă cazare, mâncare și o plată zilnică de până la 50 de euro. Pentru proprietarii de plantații, situația devine o cursă contra cronometru pentru că afinele trebuie culese la timp, sezonul durează puțin, iar oamenii lipsesc exact în perioada în care munca este cea mai importantă.

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