El se consideră potrivit pentru a candida, pentru că a făcut un sondaj care i-a confirmat încrederea.

„Eu rămân în cursă în orice ipoteză. Nu din orgoliu. În primul rând, am răspuns eu la întrebarea dacă sunt potrivit pentru această candidatură, după care, ca să nu încurc lumea, am făcut un sondaj care mi-a confirmat nivelul de încredere pe care îl am în opiniile românilor. Deja în momentul ăsta, când sunt mii de oameni care s-au scris voluntari, mii de oameni care au făcut donații, nu se mai pune problema să renunț”, a spus Nicușor Dan, aflat la Iași, potrivit Agerpres.

Edilul general a mai afirmat că „așa cum arată lucrurile azi nu există riscul ca doi candidați izolaționiști să intre în turul doi”.

Nicusor Dan este candidat independent la alegerile prezidențiale din 4 mai și are susținerea PMP și Forța Dreptei.

Înainte să ajungă președinte interimar al României după demisia lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan, care la acel moment era președintele PNL, a spus că liberalii au deja un candidat comun cu PSD, anume Crin Antonescu. Totuși, în ultimele zile au început să apară informații că Bolojan a făcut primii pași pentru a-și pregăti candidatura la prezidențiale.

