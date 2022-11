„Au fost conturile blocate și acolo s-a lucrat pe vorbe, fără hârtii. Când am dorit să preluăm imobilele nu am putut până s-au făcut expertize. Compania avea datorii mari. Am făcut un acord-cadru pentru expertizare”.

Precizările vin în contextul în care azi s-a înregistrat un cutremur care s-a simțit și în Capitală. Seismul a avut magnitudinea de 5,4. Edilul a mai precizat și în trecut că la un cutremur îi este teamă de clădirile noi care au apărut.

„Avem un organ de stat care nu-și face datoria. Inspectoratul de stat în Construcții. Am spus că are două atribuții: de verificare a autorizațiilor și a rezistenței clădirilor. Dacă o instituție funcționează atât de prost într-un domeniu, nu poate să funcționeze în altul. Am spus că un cutremur va fi un test pentru clădirile noi”, a mai punctat Nicușor Dan.

