Nicușor Dan a răspuns după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: „Declarația e sub orice nivel de dialog”

Răspunsul lui Nicușor Dan după ce a fost numit „paraplegic”

„Declaraţia e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm în urma votului nişte categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi şi cred că oamenii aceştia se ruşinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul foloseşte termenii aceştia”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a precizat faptul că dincolo de asta, ca fenomen general, şi nu numai în România se întâmplă, „recurgi la injurii şi fel de fel de metafore din acestea, îndoielnice, când nu ai argumente”, relatează News.ro.

„Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”, a adăugat Nicuşor Dan.

Liderul AUR, cercetat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe liderul AUR ca urmare a unei sesizări primite vineri.

George Simion este acuzat că a folosit în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la preşedintele Nicuşor Dan, într-un discurs ţinut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc sa se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie – n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei, apariţie publicată şi pe reţelele sociale.

Vicepreşedintele interimar al CNCD, Cătălin Raiu, a spus că instituţia a primit o sesizare referitoare la declaraţiile lui George Simion în care se arată că, prin afirmaţiile făcute, a stigmatizat o anumită categorie care are nevoie de îngrijiri medicale cauzând prejudicii de imagine celor care suferă de această boală, scrie News.ro.

Potrivit procedurii, CNCD are obligaţia de a analiza cererea şi de a da un verdict dacă a fost vorba despre o formă de discriminare. Amenda riscată de liderul AUR este cuprinsă între 2000 de lei şi 50 de mii de lei.