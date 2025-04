„În primul rând, condoleanțe familiei, tot timpul un astfel de eveniment este foarte trist. Am verificat informația. Există… În zona respectivă a fost căldură, dar a fost sub parametri. Adică și căldura, și apa caldă au fost sub parametri. Asta este ce pot să spun”, a afirmat Nicușor Dan, sâmbătă, 12 aprilie.

„Mai mult de atât, sunt primarul care a încercat să rezolve cât mai… și, în opinia mea, a reușit să rezolve cât mai mult din sistemul de termoficare neglijat ani de zile. Adică, noi am făcut 200 de kilometri, față de 120 câți au făcut cei dinaintea noastră. Cam asta este realitatea. Și o să mai fie avarii, din păcate”, a adăugat candidatul la alegerile prezidențiale din 4 mai.

Un bătrân de 83 de ani și soția, de 79 de ani, au fost găsiți morți sâmbătă, 12 aprilie, în apartamentul lor din sectorul 6 al Capitalei. Mai precis, blocul respectiv este situat pe Bulevardul Constructorilor, în cartierul Crângași, au precizat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.

Cauza decesului a fost asfixierea cu monoxid de carbon din cauza scurgerii de gaze, după ce au ținut peste noapte aragazul pornit pentru că în apartament era foarte frig și l-au uitat deschis. Cei doi nu aveau căldură de 5 zile.

Recomandări Muzeul Peleș și-a dublat încasările după ce Libertatea a semnalat ilegalitățile din revânzarea biletelor. Cum funcționa sistemul

Incidentul a fost raportat în jurul orei 11:30, când fiul celor doi a sunat la 112 anunțând că simte un miros puternic de gaz la părinții lui, blocați în apartament.

În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, cei doi bătrâni au fost declarați morți.

Istorii electorale Ce țară europeană a permis votul tinerilor de la 16 ani, dar doar dacă erau căsătoriți? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Unde se află secția de votare situată la cea mai mare altitudine (4650 de metri)? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce metodă creativă au folosit opoziția și cetățenii chilieni pentru a combate dictatura lui Augusto Pinochet? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care alegeri au generat un număr record de 30 de partide intrate în parlament? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce candidat american a participat la alegerile prezidențiale din închisoare și a obținut aproape 1 milion de voturi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică O delegație a Congresului SUA vine la București pentru întâlniri cu Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu. Programul vizitei și cine sunt congresmenii

Urmărește-ne pe Google News