Știri România Nicușor Dan, întrebat despre frigul din case: „Sunt țări europene în care este o normalitate să ai 19 grade”. A revenit cu precizări pe Facebook De Cristian Otopeanu, . Ultimul update Luni, 18 ianuarie 2021, 23:15

După ce i s-a prezentat cazul unei femei care locuiește pe Calea Victoriei din București, care afirma că din data de 12 ianuarie are în casă o temperatură de numai 19 grade Celsius, Nicușor Dan a declarat la Digi24 că "sunt țări europene în care asta e o normalitate". Apoi, primarul general al Capitalei a scris pe Facebook că "am spus că sunt țări în care temperatura de 19 grade în casă este normală, dar nu am spus că e normal să ai 19 grade în casă, la București".