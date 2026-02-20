„Înduioșător delirul limbistic de pe posturile CîNîNî (n.red. – Antena 3) și Bigi24 (n.red. – Digi24), care se sforțează să-l scoată pe Nicușor Dan lider mondial între lideri mondiali la Washington”, a scris scurt CTP pe Facebook, joi, 19 februarie.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Washington o primă reuniune a Consiliului pentru Pace, iar Nicuşor Dan a fost unul dintre puţinii șefi de stat din UE prezenţi, cu statut de observator, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia. Nicușor Dan a reușit să stea de vorbă cu președintele SUA câteva zeci de secunde, în care au discutat „chestiuni de politețe”, după cum a explicat Nicușor Dan.

Iar Trump a făcut o gafă de protocol în discursul său, mai exact l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru, așa cum se poate vedea în imaginile video de mai jos.

În rest, discursul de prezentare, care a durat 20 de secunde, a conținut cuvinte de apreciere pentru Dan și pentru români, cuvinte care țin însă de diplomație și, drept urmare, sunt rostite frecvent în asemenea contexte, mai ales când este vorba despre Trump, cunoscut pentru stilul său hiperbolic repetitiv și orientat spre superlative.

Amintim că președintele SUA a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat drept o inițiativă pentru promovarea păcii și destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 50 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat să facă parte din Consiliu mai puțin de 30. Foarte important, pentru că există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au manifestat reticență față de structura propusă de Trump.

