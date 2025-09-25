Nicușor Dan, consilieri de la Iohannis și Bolojan

Niciun alt președinte al țării din perioada de după Revoluția din 1989 nu s-a mișcat atât de lent în formarea echipei sale, așa cum a arătat că poate Nicușor Dan, ales în funcție pe 18 mai și care a preluat mandatul, în urma jurământului din Parlament, pe 26 mai. În a patra zi de mandat, pe 29 mai, a numit oficial primul și ultimul consilier prezidențial, pe Radu Burnete (consilier prezidențial pe probleme economice și sociale), care și-a început activitatea oficială pe 1 iulie.

În rest, Nicușor Dan a mers doar pe mâna consilierilor prezidențiali moșteniți fie de la Klaus Iohannis, fie de la Ilie Bolojan, în urma interimatului. Deși pe 4 iunie, la o întrebare adresată de reporterul Libertatea, Dan spunea că la 30 iunie va avea gata echipa, tot la o întrebare a reporterului Libertatea, o lună mai târziu, pe 30 iulie, șeful statului a subliniat că „urmează” să facă numirile. Au trecut în total patru luni de la preluarea mandatului, iar Nicușor Dan tot la cifra 1 a consilierilor prezidențiali aleși de el a rămas.

Total diferit s-au comportat ceilalți președinți ai României, fie că s-au numit ei Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis.

Consilierii lui Iliescu din primul mandat

Ion Iliescu, primul președinte ales democratic (pe 20 mai 1990), a depus jurământul în fața Parlamentului pe 20 iunie. Pe 1 iulie, Ion Iliescu a venit cu primii oameni din echipa sa, numiți în funcții-cheie. Mai precis, pe 1 iulie i-a numit pe Vasile Secăraș șef al Departamentului de analiză politică al Președinției României, pe Constantin Bâgu, secretar general la Secretariatul general al Președinției, Mihai Bujor Sion, director general al Cabinetului Președintelui, iar Emilian Manciur, șef de protocol al Direcției de protocol.

Echipa de consilieri prezidențiali a lui Ion Iliescu. Sursa Monitorul Oficial

A doua zi, pe 2 iulie, erau numiți și primii consilieri prezidențiali: Dan Mircea Popescu (Direcția pentru politică internă), Ioan Mircea Pașcu (Direcția pentru politică externă), Marius Guran (Direcția pentru știință, învățământ și ordine publică), Florin Bucur Vasilescu (Direcția juridică).

Prima alternanță la putere a avut loc în 1996, când alegerile au fost câștigate atât de CDR (legislativele), cât și de Emil Constantinescu, candidatul Coaliției la prima funcție în stat. Emil Constantinescu a depus jurământul în Parlament pe 29 noiembrie 1996.

Trei zile mai târziu, Emil Constantinescu numea primii săi consilieri prezidențiali: Zoe Petre (politică internă și externă), Doru Marian (apărare și siguranță națională) și Cătălin Harnagea (probleme interguvernamentale, neguvernamentale și administrație locală, cancelarie și protocol).

Băsescu și Iohannis, numiri-fulger la Palatul Cotroceni

Însă primul președinte care a avut minte din start pe cine va aduce la Palatul Cotroceni, pentru a fi sfetnicii săi, a fost Traian Băsescu. Pe 20 decembrie 2004, Traian Băsescu a depus jurământul în Parlament. A doua zi, pe 21 decembrie, numirile primilor șase consilieri prezidențiali erau deja în Monitorul Oficial. Cei șase erau Vasile Blaga, Andrei Pleșu, Adriana Săftoiu, Claudiu Săftoiu, Theodor Stolojan și Renate Weber.

Și Klaus Iohannis a avut conturată din start o echipă de consilieri. După depunerea jurământului din Parlament, pe 21 decembrie 2014, Klaus Iohannis a început numirile de a doua zi. Primul om numit a fost Dan Mihalache, consilier prezidențial care a devenit șeful Cancelariei. Tot în primul grup de oameni numiți pe funcția de consilieri prezidențiali au fost George Scutaru, Andrei Muraru, Cosmin Marinescu și Tatiana Bran.

Fotografii: Hepta, Inquam Photos / George Călin

