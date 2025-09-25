Nicușor Dan, consilieri de la Iohannis și Bolojan

Niciun alt președinte al țării din perioada de după Revoluția din 1989 nu s-a mișcat atât de lent în formarea echipei sale, așa cum a arătat că poate Nicușor Dan, ales în funcție pe 18 mai și care a preluat mandatul, în urma jurământului din Parlament, pe 26 mai. În a patra zi de mandat, pe 29 mai, a numit oficial primul și ultimul consilier prezidențial, pe Radu Burnete (consilier prezidențial pe probleme economice și sociale), care și-a început activitatea oficială pe 1 iulie.

În rest, Nicușor Dan a mers doar pe mâna consilierilor prezidențiali moșteniți fie de la Klaus Iohannis, fie de la Ilie Bolojan, în urma interimatului. Deși pe 4 iunie, la o întrebare adresată de reporterul Libertatea, Dan spunea că la 30 iunie va avea gata echipa, tot la o întrebare a reporterului Libertatea, o lună mai târziu, pe 30 iulie, șeful statului a subliniat că „urmează” să facă numirile. Au trecut în total patru luni de la preluarea mandatului, iar Nicușor Dan tot la cifra 1 a consilierilor prezidențiali aleși de el a rămas.

Total diferit s-au comportat ceilalți președinți ai României, fie că s-au numit ei Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis.

Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
Recomandări
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Consilierii lui Iliescu din primul mandat

Ion Iliescu, primul președinte ales democratic (pe 20 mai 1990), a depus jurământul în fața Parlamentului pe 20 iunie. Pe 1 iulie, Ion Iliescu a venit cu primii oameni din echipa sa, numiți în funcții-cheie. Mai precis, pe 1 iulie i-a numit pe Vasile Secăraș șef al Departamentului de analiză politică al Președinției României, pe Constantin Bâgu, secretar general la Secretariatul general al Președinției, Mihai Bujor Sion, director general al Cabinetului Președintelui, iar Emilian Manciur, șef de protocol al Direcției de protocol.

Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat
Echipa de consilieri prezidențiali a lui Ion Iliescu. Sursa Monitorul Oficial

A doua zi, pe 2 iulie, erau numiți și primii consilieri prezidențiali: Dan Mircea Popescu (Direcția pentru politică internă), Ioan Mircea Pașcu (Direcția pentru politică externă), Marius Guran (Direcția pentru știință, învățământ și ordine publică), Florin Bucur Vasilescu (Direcția juridică).

Prima alternanță la putere a avut loc în 1996, când alegerile au fost câștigate atât de CDR (legislativele), cât și de Emil Constantinescu, candidatul Coaliției la prima funcție în stat. Emil Constantinescu a depus jurământul în Parlament pe 29 noiembrie 1996.

Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Trei zile mai târziu, Emil Constantinescu numea primii săi consilieri prezidențiali: Zoe Petre (politică internă și externă), Doru Marian (apărare și siguranță națională) și Cătălin Harnagea (probleme interguvernamentale, neguvernamentale și administrație locală, cancelarie și protocol).

Băsescu și Iohannis, numiri-fulger la Palatul Cotroceni

Însă primul președinte care a avut minte din start pe cine va aduce la Palatul Cotroceni, pentru a fi sfetnicii săi, a fost Traian Băsescu. Pe 20 decembrie 2004, Traian Băsescu a depus jurământul în Parlament. A doua zi, pe 21 decembrie, numirile primilor șase consilieri prezidențiali erau deja în Monitorul Oficial. Cei șase erau Vasile Blaga, Andrei Pleșu, Adriana Săftoiu, Claudiu Săftoiu, Theodor Stolojan și Renate Weber.

Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Și Klaus Iohannis a avut conturată din start o echipă de consilieri. După depunerea jurământului din Parlament, pe 21 decembrie 2014, Klaus Iohannis a început numirile de a doua zi. Primul om numit a fost Dan Mihalache, consilier prezidențial care a devenit șeful Cancelariei. Tot în primul grup de oameni numiți pe funcția de consilieri prezidențiali au fost George Scutaru, Andrei Muraru, Cosmin Marinescu și Tatiana Bran.

Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Fotografii: Hepta, Inquam Photos / George Călin

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Cât visează românii să scoată din buzunar pentru chirie și cât de mari sunt, de fapt, impozitele pe proprietate la noi? 

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Un călugăr budist român a murit într-o telecabină prăbușită pe un munte la o mânăstire din Sri Lanka
Știri România 12:17
Un călugăr budist român a murit într-o telecabină prăbușită pe un munte la o mânăstire din Sri Lanka
Iubita lui Toto Dumitrescu, audiată de poliție. Ce le-ar fi spus oamenilor legii despre actor
Știri România 12:16
Iubita lui Toto Dumitrescu, audiată de poliție. Ce le-ar fi spus oamenilor legii despre actor
Parteneri
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Alina Pușcău a renunțat la un contract de milioane în SUA, pentru a participa la Asia Express 2025. „Nu e vorba de bani”
Stiri Mondene 11:58
Alina Pușcău a renunțat la un contract de milioane în SUA, pentru a participa la Asia Express 2025. „Nu e vorba de bani”
Ce visa Iulia Pârlea să devină când era mică. Jobul nu are nicio legătură cu televiziunea: „Acasă la Constanța”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:21
Ce visa Iulia Pârlea să devină când era mică. Jobul nu are nicio legătură cu televiziunea: „Acasă la Constanța”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
GSP.ro
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
METEO. Schimbare drastică de vreme în București. Cod galben emis și temperaturi cu 15 grade mai mici
Mediafax.ro
METEO. Schimbare drastică de vreme în București. Cod galben emis și temperaturi cu 15 grade mai mici
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
KanalD.ro
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO

Politic

Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Politică 08:46
Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Politică 24 sept.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!