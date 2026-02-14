Lecția 1: Doar SUA au forța și hotărârea de a conduce

Marco Rubio a subliniat că, deși o alianță cu Europa este esențială, aceasta trebuie să urmeze direcția impusă de Statele Unite. „Chiar dacă suntem pregătiți, dacă este necesar, să acționăm singuri, preferința și speranța noastră este să o facem împreună cu voi, prietenii noștri din Europa”, a declarat Rubio. Totodată, acesta a recunoscut că abordarea americană poate părea uneori „directă și insistentă”.

Lecția 2: Occidentul ca un tot unitar, dar Europa trebuie să se apere și singură

Rubio a evidențiat conceptul de „hemisferă occidentală”, un termen care reflectă viziunea administrației Trump asupra rolului dominant al SUA în Occident, potrivit analizei din cotidianul elvețian Blick, parte a trustului Ringier.

„Statele Unite și Europa merg împreună”, a spus el, subliniind că soarta Europei nu este niciodată „fără importanță pentru a noastră”. Cu toate acestea, Rubio a avertizat că „nu dorim aliați slabi” și a criticat pasivitatea Europei în fața declinului Occidentului.

„Vrem aliați care se pot apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu simtă tentația să ne conteste puterea colectivă”, a declarat oficialul. „Noi, cei din America, nu avem niciun interes să fim îngrijitori politicoși și ordonați ai declinului gestionat al Occidentului”, a adăugat Marco Rubio.

Vicepreședintele JD Vance (sttânga) și secretarul de stat Marco Rubio (dreapta), în Biroul Oval. Foto: Profimedia

Lecția 3: Criticile lui JD Vance rămân actuale

În 2025, vicepreședintele JD Vance a acuzat Europa de îndepărtarea de valorile democratice și de excluderea partidelor național-populiste. Deși Rubio a adoptat un ton mai moderat, el a criticat politicile energetice și migratorii, despre care a spus că „au sărăcit populațiile și ne amenință viitorul”. În viziunea administrației Trump, prioritatea este clară: „Acum, mai întâi Occidentul”.

Reamintim că JD Vance a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România spunând la acel moment că s-a făcut în baza unor „suspiciuni șubrede ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor continentali”.

Lecția 4: Europa nu face față crizelor fără SUA

Rubio a oferit trei exemple concrete în care sprijinul american a fost determinant: războiul din Ucraina, conflictul din Gaza și amenințarea nucleară din Iran. „Fără presiunile Statelor Unite, nimic nu s-ar fi schimbat”, a declarat el.

Rubio a menționat că negocierile cu Rusia vor fi reluate săptămâna viitoare la Geneva, dar a criticat lipsa de acțiune concretă din partea Rusiei pentru a demonstra dorința de pace.

Benjamin Netanyahu (dreapta), primit de Donald Trump (stânga) pe 29 septembrie 2025, la Casa Albă. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Lecția 5: Reconstruirea ordinii internaționale

Rubio a reafirmat intenția administrației Trump de a reforma instituțiile internaționale, criticând Națiunile Unite pentru lipsa de implicare în gestionarea conflictelor globale. „Astăzi, Națiunile Unite sunt inutile”, a spus Rubio, citat de Blick. În acest context, el a menționat decizia SUA de a retrage finanțarea pentru 66 de organizații internaționale, inclusiv unele cu sediul în Geneva.

Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea unei noi structuri internaționale, numită „Consiliul pentru Pace”, pentru care statele interesate de un loc permanent ar trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari. Inițiativa este prezentată ca parte din planul său de 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza, dar a stârnit deja critici și îngrijorări la nivel internațional.

În final, Marco Rubio a evidențiat că, deși europenii se tem de un „divorț transatlantic”, SUA rămân devotate unui „Occident puternic și unit”, dar sub coordonarea americană.

