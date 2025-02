Locuitorii s-au chinuit să scoată mașinile care fuseseră îngropate sub zăpadă în doar câteva ore, agenția meteorologică descriind frontul de aer rece drept „cel mai puternic din ultimii câțiva ani”.

Hokkaido, cea mai nordică insulă principală a Japoniei, și coasta Mării Japoniei au fost cele mai afectate de zăpadă, forțând companiile aeriene interne să anuleze zborurile între orașele din această regiune și Tokyo.

Serviciile feroviare din unele părți ale Japoniei centrale au fost, de asemenea, anulate, conform agenției de știri Kyodo.

Zăpada a închis mai multe drumuri, iar autoritățile au cerut șoferilor să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă.

Ninsoarea abundentă și în cantități foarte mari a îngropat părți ale insulei Hokkaido, din Japonia, informează agenția americană de prognoze meteo AccuWeather.

S-a format un strat de zăpadă de 120 de centimetri, stabilind un nou record pentru ninsori de 12 ore luni seara.

Nivelul de 120 de centimetri de zăpadă nu a mai fost văzut în această zonă din anul 1972, potrivit meteorologilor Weathernews, informează publicația locală The Japan Times.

A record breaking 47 inches (120 cm) of snow fell in just 12 hours, burying Obihiro, Hokkaido.

This is the highest 12-hour snow total ever recorded in Japan. pic.twitter.com/vYgsuwJymt

— Nahel Belgherze (@WxNB_) February 4, 2025