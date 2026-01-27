O furtună puternică a distrus o porțiune lungă din versantul dealului, lăsând casele în pericol pe marginea prăpastiei. Persoanele au fost evacuate din casele lor din cauza alunecării de teren. Prăpastia continuă să se lărgească, stârnind temeri că ar putea înghiți centrul istoric al orașului, potrivit The Guardian.

Primarul orașului Niscemi, situat pe vârful unui deal din Sicilia, a declarat că „situația este gravă”.

„Este o alunecare de teren dramatică”, a declarat Massimiliano Conti, primarul orașului Niscemi, situat în sudul insulei, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, îndemnând în același timp persoanele care locuiesc în afara zonelor izolate să „rămână acasă”.

„Nu vreau ca nimeni să trateze acest eveniment cu ușurință. Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale la case”, a adăugat el.

👀 Aerial view of the enormous landslide in Niscemi, on the Italian island of Sicily, where collapses continue and more than 1,060 people have been displaced.



📹 Local TEampic.twitter.com/7YnOMAZrtn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 26, 2026

Imaginile și videoclipurile arată case pe punctul de a se prăbuși. „Toate casele aflate într-un perimetru de 50-70 de metri se vor prăbuși”, a declarat, luni seară, Salvatore Cocina, directorul general al autorității de protecție civilă din Sicilia.

Niscemi are o populație de aproximativ 25.000 de locuitori. Mulți dintre cei evacuați au fost cazați la rude, deși sute de persoane au petrecut ultimele două nopți adăpostindu-se într-o sală de sport.

Într-un interviu acordat marți ziarului La Repubblica, primarul localității a declarat: „Nu putem nega – suntem speriați”. El a spus că alunecarea de teren s-a adâncit cu încă 10 metri marți dimineață.

„Din imaginile aeriene, a fost șocant să vedem cum se prăbușește Niscemi. Situația este gravă…, iar ploaia nu ajută nici operațiunile de salvare, nici anchetele tehnice”, a spus el.

Guvernul italian a declarat, luni, stare de urgență în regiunile sudice afectate săptămâna trecută de ciclonul „Harry”. Furtuna puternică a adus ploi torențiale și valuri de până la 9 metri, provocând ravagii în Sicilia, Calabria și Sardinia, distrugând drumuri și apărări costiere și măturând stațiuni balneare. Costul pagubelor este estimat la peste 1 miliard de euro.

