Înfruntările au început după marea rugăciune musulmană de vineri, 21 mai, la care a participat o mulţime de palestinieni. Unii au scandat sloganuri în favoarea mişcării islamiste Hamas, la putere în Fâşia Gaza, potrivit jurnaliştilor AFP de la faţa locului.

Proiectile au fost lansate în direcţia forţelor israeliene prezente pe esplanadă, al treilea loc sfânt al islamului şi locul cel mai sacru al iudaismului, a informat poliţia.

Watch | Israeli occupation forces raid the courtyards of the Al-Aqsa Mosque in occupied #Jerusalem . Several injuries were reported among the worshipers. pic.twitter.com/GZz3Dy4a3c

„Sute de persoane au aruncat cu pietre şi cocktailuri Molotov în direcţia agenţilor de poliţie, care au ripostat”, a indicat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Micky Rosenfeld, fără a preciza ce mijloace de dispersare a manifestanţilor au fost utilizate.

#UPDATE Fresh clashes between Palestinians and Israeli police broke out at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on Friday, in the latest unrest at the sensitive religious site, AFP journalists and police said pic.twitter.com/LDHiZoty6S