Reprezentanții spitalului județean spun însă că respectiva societate trebuia să asigure și partea de service, conform adresei primite de la Ministerul Sănătăţii, încă trei ani.

Sâmbătă, o piesă din aparat s-a desprins și a rănit o femeie care suferise un accident vascular cerebral. Bolnavii sunt investigaţi acum cu ajutorul angiografului din spital, iar dacă necesită computer tomograf sunt direcţionaţi către alte unități din oraș.

De asemenea, reprezentanții unității medicale au mai spus că aparatul chinezesc este slab calitativ. După două zile firma care se ocupa de mentenanță a oferit primele declarații.

„Nici până în ziua de azi, unitatea medicală sus menţionată nu a răspuns la oferta noastră, ceea ce a condus la încetarea oricărei relaţii contractuale între societatea noastră şi unitatea medicală”, a declarat un reprezentant, Dyomedica SRL pentru Știrile PROTV.

Ultima revizie figurează în data de 16 iunie, când aparatul era funcțional. La sfârștitul lui iulie, aceeași firmă a fost înștiințată de Spitalul de Urgență că există o defecțiune.

De cealaltă parte, cei de la Spital spun că firma era obligată să asigure mentenanța pentru încă trei ani, după încheierea contractului. Asta, conform directivelor primite de la Ministerul Sănătății.

„Când am luat legătura cu ei au zis că nu, că garanţia se referă la cea de soft. Acum aşteptăm răspunsul ministerului dacă avem sau nu contract. Adresa către minister a fost făcută după perioada de garanţie, moment în care noi am solicitat firma respectivă şi ei spun că nu sunt sub contract şi ne-au dat o ofertă de preţ pentru repararea problemelor care au apărut”, a mai spus reprezentantul serviciul tehnic SCJUT.

Raul Pătrășcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, a afirmat că sunt 40 de astfel de aparate în unităţile medicale din țară.

