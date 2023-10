Vă avertizăm, imaginile care urmează au un puternic impact emoțional:

Another Go-pro footage of #Hamas militants going house to house in Sufa, near #Gaza, during the October 7 attacks, shooting at civilians inside houses (a civilian can be seen in the living room, and falls after being shot). pic.twitter.com/uLDQ6ZVPv0 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) October 15, 2023

O altă înregistrare video, publicată de grupul South First Responders pe aplicația de mesagerie Telegram, arată cum teroriștii trag în anvelopele unei ambulanțe.

Conform noilor imagini, militanții Hamas intră în mai multe case, căutând civili israelieni pe care să-i ucidă sau să-i ia ostatici.

In this video, a #Hamas militant fires at an ambulance stationed within the border community to make sure it cannot be used. pic.twitter.com/woSPOCAprC — Michael A. Horowitz (@michaelh992) October 15, 2023

Ultima înregistrare din seria de clipuri publicate de grupul South First Responders arată cum un terorist este împușcat de către un soldat israelian sau de un ofițer al forțelor de securitate locale.

Watch this terrorist get his comeuppance during the massacre in Sufa. pic.twitter.com/04y4isUEfK — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) October 15, 2023

Recomandări Un avertisment sumbru tocmai a fost trimis de Iran către Israel, prin intermediari, în pragul ofensivei terestre din Gaza

Foto: captură video Michael A. Horowitz / Twitter.com

Urmărește LIVETEXT Armata israeliană spune că așteaptă „decizia politică” pentru a declanșa ofensiva terestră în Fâșia Gaza. Sirene de raid aerian în mai multe orașe israeliene și rachete lansate din Liban