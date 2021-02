Ţara sud-est-asiatică, 52.000.000 de locuitori, a devenit scena unor ample proteste după puciul de la 1 februarie, în urma căruia armata a preluat puterea, arestându-i pe lidera de facto Aung San Suu Kyi şi pe preşedintele Win Myint.

Vineri, 26 februarie, noul şef al comisiei electorale din Myanmar, numit de junta militară, a declarat invalid rezultatul alegerilor generale din noiembrie, câştigate covârşitor de partidul lui Aung San Suu Kyi, a informat cotidianul The Irrawaddy.

Iar azi au reînceput protestele celor care cer eliberarea lui Suu Kyi şi reinstalarea guvernului civil.

Poliţia din Yangon a tras cu gloanţe de cauciuc şi a făcut arestări în rândul manifestanților. Intervenţii similare ale forţelor de ordine au fost semnalate şi în alte oraşe.

Video of police firing and advancing on protesters on Bagayar Road in Sanchaung this morning. Police fired tear gas and are making multiple arrests. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/cOwChOuUq1 — Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 27, 2021

Acţiunile poliţiei din Yangon au vizat şi jurnalişti care relatau de la proteste, a consemnat portalul Myanmar Now.

Police have also moved in to disperse small numbers of peaceful protesters in downtown Yangon. No reports yet of tear gas or stun grenades, which have been used in other parts of the city. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/VRyM2Q1tOR — Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 27, 2021

În total, după puciul de la începutul acestei luni, trei oameni au fost ucişi în cursul manifestaţiilor de protest şi zeci de oameni au fost arestaţi.

Foto: EPA

