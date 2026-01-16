Primăria Sectorului 3 introduce noi măsuri pentru mașinile parcate neregulamentar

Şoferii care îşi parchează maşinile neregulamentar în Sectorul 3 al Capitalei nu vor mai avea autovehiculele ridicate dacă lasă un număr de telefon vizibil, răspund apelului Poliţiei Locale şi eliberează imediat zona blocată, a anunţat Primăria Sectorului 3.

„Din dispoziția primarului Robert Negoiță, Poliția Locală Sector 3 va aplica o procedură mai flexibilă pentru situațiile de parcare neregulamentară, astfel încât zonele blocate să fie eliberate cât mai rapid”, a transmis PS 3, pe Facebook.

Ce reguli trebuie să respecte șoferii ca să nu le fie ridicate mașinile

Măsura este considerată mai eficientă decât ridicarea vehiculelor, proces ce implică manipularea maşinii şi transportul acesteia.

„Dacă șoferul: a afișat un număr de telefon, răspunde la apelul polițiștilor locali și eliberează imediat zona blocată (trotuar, acces, zonă pietonală, cale de intervenție) autovehiculul nu va mai fi ridicat”, a mai transmis Primăria Sectorului 3.

Șoferii care parchează neregulamentar nu vor scăpa de amendă

Cu toate acestea, şoferii nu scapă de amendă, dar cuantumul acesteia este mai mic decât costul total al ridicării şi depozitării maşinii.

„Important: Chiar dacă mașina nu este ridicată, parcarea neregulamentară se sancționează în continuare cu amendă. Aceasta este însă mai mică decât costurile totale care ar fi rezultat din ridicarea autovehiculului (amendă + taxă de ridicare, transport și depozitare)”, a mai transmis Primăria Sectorului 3.

Poliţia Locală Sector 3 va continua să ridice vehiculele în cazurile în care şoferii nu pot fi contactaţi sau refuză să elibereze zona, în special acolo unde sunt afectate siguranţa pietonilor sau căile de acces, menţionează aceeaşi sursă.

Ce amenzi riscă șoferii care parchează neregulamentar în Sectorul 3

Șoferii care parchează neregulamentar în Sectorul 3 riscă amenzi contravenționale între 500 și 1.000 lei, conform Regulamentului de parcări aprobat prin Hotărâri ale Consiliului Local (ex. HCL 305/2024 și modificări ulterioare).

Aceste sancțiuni se aplică pentru încălcări precum ocuparea unui loc nenominal mai mult de 7 zile consecutive, blocarea rampelor de acces sau nerespectarea zonelor de reședință. Poliția Locală Sector 3 verifică prin inspecții și poate ridica vehiculul, adăugând costuri de transport și garaj.

Măsuri drastice se aplică și în Sectorul 4, acolo unde zeci de șoferi s-au trezit cu roțile blocate după ce au parcat pe trotuar. Conducătorii auto trebuie să lase un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni, în momentul în care parchează mașina pe trotuar.

