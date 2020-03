De Alina Manolache,

În fața epidemiei de coronavirus și fără aproape niciun fel de materiale de protecție, situația medicilor de familie din România devine una disperată.



“Suntem 187 de medici de familie în Gorj. Nu avem absolut nimic, decât ce am reușit să ne cumpărăm în timp, aceste rezerve în multe locuri s-au epuizat. Am luat legătura cu Prefectul județului, i-am explicat situația, a fost amabil, mi-a spus că înțelege și că stocurile sunt epuizate, dar că va lua legătura cu mine când va putea face ceva. Nu a luat legatura”, spune pentru Libertatea, președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie Gorj, dr. Mihai Moisescu.



Dr. Mihai Moisescu. Foto gorjeanul.ro

Prefectul de Gorj nu e singurul care a dat din umeri a neputință, susține doctorul Moisescu: “Am luat legatura cu președintele Consiliului Județean, discuție fără menajamente și mi-a spus: “Nu știu ce să mă fac cu Spitalul Județean!” Despre medicii de familie nu se vorbește nimic.”



Medicul gorjean se simte vulnerabil în fața vulnerabil în fața virusului.



“Noi suntem adevărata primă linie. Mie îmi intră pacientul în cabinet, trece de asistentă si dacă nu e atentă, vine la mine. Ea e prima lovită, eu sunt al doilea. Pacientul stă pe un scaun la un metru în fața mea, acum am pus scaunul la 3-4 metri. Îi întreb: “Veniți cumva din străinătate?” O parte dintre aceștia pot să fie foarte bine posesori de virus.”



Recomandări Jurnalul unei românce din Franța: “De la seri dansante la izolare”

Eu am o mască pe față la care mă uit ca la soare, că mai am trei. Am și eu, ca orice om normal o familie. Am 70 de ani. Eu am depus un jurământ al lui Hipocrat, iar acum ce să fac, trebuie să mă sacrific pe altar. Dar ce fac cu ceilalți pacienți pe care, dacă nu îi consult, nu iau banii de la Casă? Ce fac cu ei, cu cei care nu au virus și nu au nici mască?

Președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie Gorj, dr. Mihai Moisescu:

De disperare, doctorul gorjean a apelat la Ambulanță: “Eu am avut în total 10 măști pentru mine și pentru asistentă. Recunosc că, între timp, AM FURAT. Am furat de la ambulanță. Ce am eu sunt din astea chirurgicale, ăștia au altele mai bune. Nu am furat, evident, le-am cerut.”



Ministrul Costache nu putea să știe că ne trebuie mască, ochelari, mănuși?



În fața lipsurilor din cabinetele medicilor de familie, doctorul Moisescu arată cu degetul spre oficialii Ministerului Sănătății pe care îi acuză de prostie.



“Nu vreau să îi bănuiesc de rea-credință, dar pot să îi bănuiesc de prostie. Acum nu mai pot să facă nimic. Am citit un interviu al lui Costache, care spune că din decembrie a prevăzut situația. Pe atunci nici chinezii nu știau de ea, eu îl felicit pentru asta, mă uimește, e o adevărată mama Omida. Nu putea să știe că ne trebuie mască, ochelari, mănuși, botoșei sau dânsul prevede științific, nu practic?”



Recomandări Documentele autorităților se bat cap în cap. Arafat: „Toți rezidenții de la medicină de familie și internă să meargă la DSP”. DSP: „Nu e nevoie”

Acum e o situație pe care trebuie să o gestioneze Guvernul, nu eu, un prăpădit de medic privat. Dr. Mihai Moisescu:

Sunt 10.000 de cabinete și 11 500 de medici de familie în toată țara



Problema nu e doar în Brașov sau Gorj, ci la nivelul întregii țări, atrage atenția Raluca Dana Zoițanu, din partea Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie.



“Lipsa de materiale de protecție este o problemă la nivel național. De trei săptămâni tot discutăm cu ministrul, cu oficiali, e o problemă a întregului personal medical. Am avut o întâlnire, pe 10 martie, cu domnul ministru al Sănătății și a promis că ne va dona Ministerul 200.000 de măști. Nu a spus când, a spus că va urma. Sunt 10.000 de cabinete și 11.500 de medici de familie. Recomandările sunt să se schimbe după 2,3,4 ore sau când se udă, în toată lumea se poartă și mai mult, măștile speciale au mai fost și refolosite chiar. Ar fi nevoie de 1 milion de măști pentru o lună, pentru toate cabinetele medicilor de familie”, spune Raluca Dana Zoițanu.



Recomandări Strigătul disperat al unui medic de familie român: „E ca și cum ai trimite ostașul ca în Stalingrad, cu o armă la doi oameni. Unul moare, unul preia arma”

Raluca Dana Zoițanu. Foto politicidesanatate.ro

Aceasta afirmă că a fost direcționată spre Unifarm. Numai că aici nu a găsit nimic:



„Ne-a oferit posibilitatea să cumpărăm de la Unifarm, companie națională care distribuie medicamente și dispozitive medicale la spitalele publice – dar nici ei nu au, oricum nu se mai găsesc pe nicăieri.”



Iar stocurile se termină văzând cu ochii: “Săpunul e ok pentru mâini, pentru suprafețe trebuie dezinfectant și stocurile sunt terminate la furnizori. Noi, cabinetele, mai avem pentru o săptămână, alții pentru o lună, fiecare în funcție de ce stocuri a prins, pe la ce prieteni a mai apelat.”



În momentul în care încep să se îmbolnăvească medicii de familie și se va întâmpla, cabinetul se închide. Să sperăm că vor fi cazuri ușoare, dar având în vedere media de vârstă care e de 55 de ani, mulți medici sunt peste 60 de ani, e greu de crezut că nu vor fi complicații.

Raluca Dana Zoițanu, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Guvernul să fi rechiziționat mai repede stocurile de la privați



Medicul bucureștean crede că Guvernul și CNAS trebuie să se miște de urgență:



“Nimeni nu s-a așteptat să ia această amploare, chiar și corpul medical a crezut că nu va fi atât de grav, măsurile drastice au fost luate la timp. Ținem cont și de contextul țării, în România lucrurile nu merg cum ar trebui, au mai scăpat persoane care au mințit. Nu-mi dau seama dacă puteau face mai mult, Guvernul ar putea face achiziție centralizată, nu știu, ar putea apela la ajutorul Comisiei Europene sau să fi rechiziționat mai repede stocurile, le-au lăsat la companiile private, care nu toate au o astfel de urgență.”



”CNAS trebuie să se miște mai repede cu actualizările legislative. Președintele a spus că nu mai trebuie să folosim cardul, însă CNAS trebuie să actualizeze legislația proprie și sistemul informativ.”

Foto principala : INQUAM Photos / Virgil Simonescu





Citeşte şi:

Strigătul disperat al unui medic de familie român: „E ca și cum ai trimite ostașul ca în Stalingrad, cu o armă la doi oameni. Unul moare, unul preia arma”

GSP.RO Cristi Chivu a răbufnit în direct! Mesaj dur pentru oameni: „Stați dracului în casă și lăsați țuica!”