Printre inculpați se află nora ei, Dona D. (29 de ani), care, sub numele de „șamana Anna”, ar fi înșelat mai mulți pensionari, obținând de la ei sume mari de bani.

Clanul Marianei, 1,8 milioane de euro prin ritualuri inventate și presupuse blesteme

Pe banca acuzaților vor sta și fiul Marianei M. (29 de ani) și fostul ei soț (47 de ani). În total, familia ar fi obținut cel puțin 1,8 milioane de euro prin așa-zise „blesteme ale morții” și „ritualuri” inventate.

Acuzațiile includ fraudă în formă gravă, asociere la alte infracțiuni și spălare de bani.

Potrivit rechizitoriului, Dona D. le-ar fi spus victimelor că este ghicitoare și că ar fi simțit la ele o „aură perturbată” sau un „blestem” care ar putea afecta și persoane apropiate lor.

Suspecta ar fi înșelat cel puțin zece persoane vârstnice și cu boli psihice, multe dintre ele de mai multe ori.

O femeie, înșelată de nora ghicitoarei Mariana cu 514.900 de euro

Un caz care iese în evidență este acela în care presupusa ghicitoare Mariana, în vârstă de 44 de ani, ar fi reușit, potrivit acuzației, să convingă o singură femeie să-i dea, în mai multe întâlniri, un total de 514.900 de euro.

Victima a căzut în plasa escrocheriei și i-a oferit „șamanei” aproximativ 210.000 de euro în numerar, o valiză plină cu bijuterii în valoare de peste 100.000 de euro și aur în valoare de 200.000 de euro.

Cum a păcălit Mariana o femeie de 56 de ani să-i dea 730.000 de euro

Anul trecut, o femeie de 56 de ani din Viena a căzut pradă unei escrocherii din partea unei femei care pretindea că deține puteri paranormale și oculte. Însă, în realitate, totul era doar o metodă de a obține bani.

Poliția a făcut publice noi detalii despre ghicitoarea Mariana. Un bărbat de 29 de ani a fost arestat și, de asemenea, au fost confiscate 6,6 milioane de euro în numerar, aur, bijuterii și arme de foc.

Pentru a face presiuni asupra victimei, în mai 2024, ghicitoarea care își zicea „Amela” i-a spus femeii de 56 de ani că nu doar ea este blestemată, ci a avertizat-o că va urma un deces în familie, dacă nu va plăti bani.

După ce a înșelat-o pe femeia din Viena cu suma totală de 730.000 de euro, ghicitoarea Mariana a fugit.

În total, femeia a cerut de trei ori bani cash de la victimă pentru „ritualuri de curățare”, iar predarea banilor a avut loc în Viena și Baden (Austria Inferioară).

Nora ghicitoarei Mariana ia ajutor social de 4 ani și are vilă de lux

Un detaliu deosebit de cinic iese acum la iveală: deși familia locuia într-o vilă de lux în apropiere de Viena, femeia de 29 de ani continua să încaseze ajutor social minim.

Ea era declarată cu domiciliul în districtul Favoriten din Viena și, potrivit rechizitoriului, a primit neîntrerupt ajutor social din 11 mai 2021.

Ultimul ajutor este în valoare de 1.945 de euro pe lună – o sumă infimă comparativ cu milioanele obținute ilegal.

25 de kilograme de aur, ascunse în vila ghicitoarei

Fiul în vârstă de 29 de ani al Marianei cumpărase vila de lângă Viena.

Acolo au fost descoperite 25 de kilograme de aur, bijuterii și pietre prețioase, precum și șase milioane de euro în numerar, în diverse valute, ascunse într-un seif secret – alte comori au fost găsite chiar și în piscina betonată.

Într-un garaj din Wiener Neudorf se aflau 14 mașini de epocă scumpe, piesa de rezistență fiind un Mercedes aurit.

Bărbatul de 47 de ani, fostul soț al ghicitoarei Mariana, ar fi avut, potrivit acuzației, rolul de manager de „logistică” al clanului.

Cei 3 inculpați, reprezentați de avocați de top

Pe 1 decembrie, cei trei inculpați vor trebui să se confrunte față în față cu victimele lor, iar probele sunt copleșitoare.

Ei vor fi reprezentați în instanță de avocații de top Nikolaus Rast, Michael Babic și Philipp Wolm.

Pentru toți suspecții se aplică prezumția de nevinovăție.

