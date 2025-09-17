Documente justificative pentru jumătate din sumă

135 de deputați încasează în numerar sumele forfetare (adică aproximativ 35.000 de lei), din care sunt, teoretic, achitate cheltuielile legate de birourile parlamentare (salariile angajaților, funcționare, protocol etc.). Legislația în vigoare prevede că solicitanții trebuie să prezinte documente justificative doar pentru jumătate din suma forfetară.

Din cei 135 de deputați, cei mai mulți sunt de la PSD – 54, din totalul celor 93 de reprezentanți ai partidului la Cameră.

La AUR, 22 dintre cei 62 de deputați aleși au cerut să primească banii în mână. În cazul PNL 20 dintre 51 de deputați merg pe varianta numerar la suma forfetară.

În cazul SOS, 10 din 15 deputați încasează suma forfetară în numerar, din cei 17 reprezentanți ai minorităților 8 încasează cash, iar câte 7 de la USR (din 40) și UDMR (din 22) preferă cash-ul.

Dintre cei 16 neafiliați, 4 încasează suma forfetară în numerar, iar din ce-a mai rămas din POT, adică 14 aleși, 3 susțin varianta cash.

Adepții cash-ului, majoritari la Senat

La Senat, numărul celor care preferă să încaseze în numerar suma forfetară este exact majoritatea minimă pentru a trece un proiect de lege, adică 69, în condițiile în care numărul senatorilor este de 134.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Grosul adepților cash-ului e la PSD, unde 29 din cei 38 de senatori merg pe varianta numerar. Așadar, doar o pătrime utilizează contul bancar pentru a face plăți aferente cabinetului parlamentar. În cazul AUR, exact jumătate dintre senatori, 14 din 28, merg pe varianta cash.

Numărul liberalilor care cer banii jos pentru suma forfetară ajunge la 8 din 22, în timp ce la SOS (rebrenduit PACE) 8 din 11 preferă varianta numerar. UDMR are patru aleși care merg pe varianta cash din 10, iar câte trei găsim la USR (din 19) și neafiliați (din 6).

Leafa netrecută prin bancă

În cazul indemnizației de parlamentar, adică a salariului lunar, 37 de deputați au optat pentru varianta cash. Cei mai mulți sunt de la AUR, adică 10. Mult timp, președintele AUR, George Simion, s-a filmat cum își ridică banii direct de la casierie.

Apoi, 8 deputați SOS merg pe varianta primirii banilor în numerar, iar 7 sunt de la PNL. POT are 5 deputați care preferă această variantă, adică o treime din aleșii din Cameră. PSD și Grupul minorităților au câte trei oameni care încasează indemnizația cash, iar de la USR e un singur caz de deputat care merge pe varianta numerar.

Și la Senat numărul celor care preferă ca leafa să nu fie pe card, ci cash e mult mai mic comparativ cu cererile legate de sumele forfetare. 15 senatori iau banii în numerar, 6 fiind de la AUR, iar câte trei de la SOS și PSD. Și PNL are doi senatori care primesc indemnizațiile în numerar, în timp ce un alt ales este neafiliat.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Ploaia torențială cu grindină mică și rafale de vânt se mută în Prahova, Ilfov și Dâmbovița
Știri România 19:14
Ploaia torențială cu grindină mică și rafale de vânt se mută în Prahova, Ilfov și Dâmbovița
Comandament NATO înființat în România pentru sprijinirea armatei Ucrainei în războiul cu Rusia. Nicușor Dan a cerut Parlamentului aprobarea
Știri România 19:11
Comandament NATO înființat în România pentru sprijinirea armatei Ucrainei în războiul cu Rusia. Nicușor Dan a cerut Parlamentului aprobarea
Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025". „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil"
Stiri Mondene 17:49
Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025". „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil"
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 20:00
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 19:31
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
