Donald Trump spune că „nu există o limită de timp” pentru războiul din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că nu există un „termen-limită” pentru conflictul cu Iranul și a respins speculațiile conform cărora deciziile sale ar fi influențate de considerente politice.

Într-un interviu acordat postului Fox News, liderul de la Casa Albă a subliniat că nu există „presiuni temporale” nici pentru armistițiul extins marți, nici pentru reluarea negocierilor de pace.

Întrebat despre durata conflictului, Trump a spus că nu există „un termen-limită” și că administrația sa nu se grăbește.

Președintele american estimase că războiul va dura între patru și șase săptămâni

În trecut, președintele estimase că războiul va dura între patru și șase săptămâni, însă acum se află în a șaptea săptămână.

„Oamenii spun că vreau să închei rapid din cauza alegerilor parțiale, dar nu este adevărat”, a declarat Trump, adăugând că scopul său este de a obține „un acord bun pentru poporul american”.

Donald Trump așteaptă propunerile Teheranului pentru pacea din Iran

Deși Donald Trump a extins armistițiul cu Iranul, el a anunțat că SUA vor continua blocada asupra porturilor iraniene, în încercarea de a forța Teheranul să prezinte o propunere unificată pentru reluarea negocierilor.

Administrația americană nu a primit un răspuns clar din partea oficialilor iranieni până marți seară, mai relatează sursa citată mai sus.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că „avem o înțelegere clară” despre cine deține decizia finală în Iran, în ciuda complexității sporite a guvernării țării după eliminarea mai multor lideri de top din regim de către SUA și Israel.

Ce spune Iranul despre continuarea negocierilor de pace cu SUA

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că Teheranul dorește continuarea negocierilor de pace, însă „încălcarea angajamentelor, blocada și amenințările SUA reprezintă principalele obstacole în calea unor negocieri autentice”.

Această opinie a fost susținută și de președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a subliniat că blocada americană afectează armistițiul.

Pe de altă parte, Trump nu consideră că afirmațiile Gărzilor Revoluționare Iraniene, conform cărora au capturat două nave în Strâmtoarea Ormuz, reprezintă o încălcare a armistițiului.

„Acestea erau nave internaționale”, a explicat Leavitt într-un interviu pentru Fox News. Potrivit acesteia, președintele Trump dorește „un răspuns unificat și o propunere unificată” din partea Iranului, fără a stabili un termen limită clar pentru primirea acesteia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
