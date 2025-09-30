Schimbări majore în sistemul de parcare

Conform noilor reguli, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 3 pe 28 august, locurile de parcare nominale și nenominale pot fi utilizate de orice persoană fizică sau juridică aflată în tranzit, contra unei taxe de 5 lei pe oră. Această prevedere se aplică de luni până duminică.

Anterior, doar locurile nenominale puteau fi folosite contra cost de oricine. Acum, tariful de 5 lei pe oră se aplică și pentru parcarea temporară pe locurile nominale, de reședință.

Pentru a evita conflictele, noul regulament impune ca aceia care parchează temporar să lase un număr de telefon la vedere în mașină. În cazul în care sunt contactați de deținătorul locului de parcare, aceștia au la dispoziție maximum 5 minute pentru a elibera locul.

Noul regulament stipulează: „Autorizaţiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare nominal dau dreptul titularului acesteia să utilizeze locul de parcare de luni până duminică, iar în cazul în care locul de parcare este liber, pe locul respectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona, cu condiţia achitării tarifului orar conform art. 33, alin. (1), precum si cu obligaţia afişării la loc vizibil a unui număr de telefon pentru a putea fi contactat, iar în maximum 5 minute de la momentul contactării de către titular să elibereze locul ocupat.”

Posibilitatea de a solicita mai multe locuri de parcare

O altă modificare importantă permite cetățenilor și firmelor să solicite până la trei sau chiar mai multe locuri de parcare, în funcție de disponibilitate. Anterior, limita era de două locuri per adresă de reședință.

Regulamentul prevede: „Persoanele fizice sau juridice care au adresa de domiciliu/reşedinţă/sediu social sau punct de lucru într-un imobil de pe raza sectorului 3 vor putea solicita al doilea, precum şi al treilea loc de parcare de reşedinţă per imobil, în limita disponibilităţii zonei”.

Taxe și tarife suplimentare

Pentru locurile de parcare rezervate se va achita taxa stabilită de Consiliul General al Municipiului București, plus un tarif suplimentar egal cu taxa anuală integrală. Acest tarif suplimentar trebuie plătit în avans și integral.

Regulamentul specifică: „Tariful suplimentar se va achita integral şi în avans, iar în cazul în care autorizaţia de parcare îşi încetează valabilitatea, tariful suplimentar rămâne impus, fiind o creanţă certă şi exigibilă”.

