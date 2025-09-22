Noua categorie de persoane care vor beneficia de voucherul de 50 de lei

Parlamentarii au decis că și persoanele aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, aparate sau echipamente medicale consumatoare de curent electric vor putea beneficia de acest tichet.

Comisia economică și cea pentru energie de la Senat au acordat, luni, raport favorabil la unele amendamente la OUG 35/2025, potrivit Agerpres. Ajutorul va fi acordat doar pentru perioada în care persoanele respective se află în tratament la domiciliu cu acele dispozitive, aparate sau echipamente medicale.

De asemenea, un amendament adoptat în comisii stipulează că „pentru categoriile sociale lipsite de acces la mediul online, aflate în imposibilitate de deplasare, din motive medicale și/sau financiare, până la un sediu de primărie sau poștă, administrațiile publice locale sunt obligate să desemneze o persoană care să le reprezinte în vederea obținerii tichetului electronic pentru energie în valoare de 50 de lei”.

Ordonanța va intra în dezbaterea plenului Senatului, urmând să fie trimisă apoi Camerei Deputaților. Modificările textului inițial intră în vigoare odată cu publicarea legii de adoptare a actului normativ în Monitorul Oficial.

Recomandări
Ce prevede OUG 35/2025

Ordonanța spunea că doar persoanele aflate în risc de sărăcie energetică primesc ajutoare sub formă de voucher electronic în valoare de 50 de lei pentru plata facturilor, începând cu 1 iulie 2025. 

Măsura viza sprijinirea persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună și familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Astfel, peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară au acces la acest sprijin.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a început distribuirea tichetelor de energie pentru facturile din iulie și august 2025. Potrivit unui comunicat al ANPIS, primele tichete au fost emise după verificarea cererilor validate automat prin aplicația EPIDS.

În data de 19 septembrie, ANPIS a efectuat plata pentru 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei.

„Astfel, începând din 23 septembrie 2025, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august”, a transmis Agenția Naționala pentru Plăți.

Cererile pentru tichetele de energie pot fi depuse până în ziua de 27 septembrie

Agenția Națională pentru Plăți a anunțat că procesul de stabilire al eligibilității solicitanților este în prezent în desfășurare, până la data de 27 septembrie 2025. Aceea este și ultima zi în care se mai pot depune cereri pentru tichetele la energie.

„Procesul de stabilire a eligibilității cererilor înregistrate aferente lunilor iulie și august 2025 este un proces în continuă desfășurare, până la data de 27 septembrie 2025, dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menționată anterior”, a transmis Agenția Națională pentru Plăți.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Ministrul Muncii îi îndeamnă pe toți cei care nu au reușit încă să aplice pentru tichetele de energie să o facă în termenul stabilit.

„Îi îndemn pe toți cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”, a precizat Florin Manole, într-o postare pe Facebook.




