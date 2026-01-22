În ultimii ani, poliția a făcut progrese considerabile. Parcul auto s-a îmbunătățit semnificativ, cu mașini noi, motociclete și chiar automobile electrice.

Noul Iveco Daily 4×4 al poliției, făcut în 5 ani

Acum, se adaugă încă un vehicul. Acest Iveco Daily 4×4 a fost modificat de Visser în Leeuwarden. În total, dezvoltarea acestui vehicul de poliție a durat aproximativ cinci ani.

Este vorba despre o mașină tip autobuz înalt, echipat cu tracțiune integrală permanentă. Atât diferențialul central, cât și cel spate pot fi blocate, astfel încât vehiculul să poată avansa mai ușor pe teren accidentat.

Opțional, se poate bloca și diferențialul dintre roțile din față, astfel încât acestea să se învârtă în același ritm.

Construirea acestor vehicule nu s-a făcut peste noapte. Compania olandeză care s-a ocupat de conversie a lucrat la ele timp de cinci ani, în strânsă colaborare cu poliția.

Pentru ce misiuni e făcut „autobuzul” poliției

Datorită șasiului în trepte, gărzii mari la sol și punților întărite din spate, Iveco Daily 4×4 este un vehicul off-road serios. Modelul folosit de poliție este echipat cu un troliu în față, grile de protecție, trepte cu plăci antialunecare și un portbagaj pe acoperiș.

La interior, mașina poliției din Olanda este dotată cu tot felul de echipamente și materiale necesare pentru a ajuta oamenii.

În fotografii se pot observa, de exemplu, diverse tipuri de fierăstraie și materiale pentru șlefuire. Acest Iveco este folosit de unitatea tehnică a poliției, care intervine în situații unde un vehicul normal nu este potrivit.

Acest lucru înseamnă că autoturismul nu este folosit doar pe teren greu accesibil, ci și atunci când trebuie lansat gaz lacrimogen, când izbucnesc incendii mari sau au loc inundații. Pe scurt, acest 4×4 este construit pentru munca dură a poliției.

Cu ce sunt echipate dubele poliției din Olanda

Poliția olandeză Hermandad are la dispoziție două dube personalizate, cu care nu te vei rătăci pe teren accidentat. Sunt chiar mai potrivite pentru utilizare off-road decât un Land Cruiser, scrie publicația olandeză autoblog.nl.

Este vorba despre două Iveco Daily care au fost complet transformate pentru misiuni grele în afara drumurilor asfaltate.

Și acolo chiar se vor descurca excelent. În primul rând, sunt echipate cu un motor diesel de 3,0 litri, cu patru cilindri, în față. Acesta produce 176 CP, dar nu puterea e marea miză aici. Important este cuplul, iar acesta va fi uriaș.

De asemenea, acestea dispun de tracțiune integrală permanentă. Atât diferențialul central, cât și cel spate pot fi blocabile, pentru ca vehiculul să poată înainta și mai departe în teren dificil.

Opțional, poate fi blocat chiar și diferențialul dintre roțile din față, astfel încât și acestea să se rotească la aceeași viteză.

Pe scurt, dacă ai crezut că, cu crossoverul tău cu tracțiune față, ai putea scăpa de poliția din Olanda ieșind de pe drumurile obișnuite, mai gândește-te o dată.

