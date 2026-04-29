Șoferi, atenție! Începând cu 7 iulie 2026, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu un sistem special de semnalizare a frânării de urgență. Această reglementare face parte dintr-o serie de măsuri destinate creșterii siguranței rutiere.

Ce presupune noua reglementare

Sistemul adaptiv de lumini de frână este conceput pentru a avertiza șoferii din spate despre o situație de urgență.

Astfel, dacă un vehicul circulă cu o viteză mai mare de 50 km/h și frânează brusc, luminile de frână vor începe să clipească de mai multe ori pe secundă. Semnalizarea se oprește automat după ce vehiculul încetează să frâneze brusc sau după dezactivarea sistemului ABS.

Șoferii care dețin mașini mai vechi nu trebuie să-și facă griji, deoarece această obligativitate va fi impusă doar pentru autovehiculele noi.

Cu toate acestea, cei interesați pot opta pentru instalarea voluntară a acestui sistem pe vehiculele lor.

Alte sisteme obligatorii din 2026

Pe lângă luminile de frână adaptive, din iulie 2026, un nou sistem avansat de asistență la frânarea de urgență va deveni obligatoriu. Acesta va putea detecta pietonii și bicicliștii și va iniția frânarea automată în cazul unui pericol de coliziune.

De altfel, legislația UE a impus deja, încă din 2024, dotarea autovehiculelor noi cu sisteme precum asistența la menținerea benzii, detectarea oboselii șoferului sau o interfață pentru dispozitive de blocare în cazul consumului de alcool.

Scopul măsurilor este protejarea participanților mai vulnerabili la trafic și reducerea numărului de accidente cauzate de coliziuni din spate.

Fără costuri suplimentare pentru mașinile vechi

Posesorii de mașini mai vechi nu vor fi obligați să facă modificări sau să viziteze service-urile auto pentru a instala aceste sisteme.

Totuși, opțiunea de a monta luminile de frână adaptive rămâne disponibilă pentru cei care doresc să își îmbunătățească vehiculul.

Aceste schimbări legislative sunt fundamentale pentru reducerea accidentelor și sporirea siguranței în trafic, în special pentru pietoni, bicicliști și alți participanți vulnerabili.