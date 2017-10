Nouă studenți la Agronomie și-au propus marți, la Vernești, să facă dulceață de căpșuni în mod traditional și să o promoveze la un târg de profil, în cadrul unui proiect universitar. Exuberanți și plini de zel, tinerii au parcurs toate etapele realizării unui produs, de la conceperea, la realizarea și la scoaterea lui pe piață. Studenții au profitat de faptul că una dintre colege are o plantație de căpșuni în localitatea buzoiană, fiind atent „supravegheați de bunica acesteia”.

Și pentru că proiectul inițiat de conferențiarul universitar doctor Florin Frone pe care îl au de dus la capăt cei nouă studenți este făcut exclusiv pe cheltuiala proprie, tema a fost aleasă tocmai pentru că Raluca, una dintre studente, în vârstă de 21 de ani, deține o plantație de căpșuni în localitatea Vernești.

În cadrul proiectului, cei nouă studenți au venit, au cules căpșunile de pe plantație și au mers la locuința colegei lor, unde, supravegheați atent de bunica acesteia, au preparat deliciosul desert.

„Am cules căpșunile, după care le-am spălat și am trecut la curățarea acestora, timp în care alte colege s-au ocupat de pregătirea borcanelor în care urmează să ambalăm dulceața. Concomitent, două dintre noi au pus la fiert zahărul cu apa pentru ca ulterior să adăugăm fructele spălate și curățate și astfel să ne mișcăm ceva mai repede”, a spus Raluca Năstase, proprietara plantației de căpșuni.

Alături de cele șapte studente au fost marți și doi studenți care, deși admit că nu se simt tocmai în largul lor în bucătărie, au venit și au pus umărul la treabă pentru reușita proiectului comun.

„Nu ne prea pricepem noi la bucătărie dar am venit și am ajutat cu ce ne-am priceput. Am cules căpșunile, le-am cărat la mașini după care ne-am ocupat de lipirea etichetelor și legarea borcanelor concomitent cu imortalizarea tuturor etapelor pentru că la final va trebui să și ilustrăm proiectul și să arătăm ca această dulceață a ieșit din mâinile noastre”, a declarat Cosmin Mustață.