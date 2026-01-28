Notificarea de conservare de la RAR nu există

„Am aflat din presă că din acest an trebuie să emitem o «Notificare de Conservare» sau un «Aviz de staționare prelungită» sau un «Certificat de Conservare și Integritate Tehnică» sau… ceva document care să ajute proprietarii mașinilor vechi să nu plătească o suprataxă de mediu (?!). Sau un impozit mărit. Mai mult decât atât, certificatul ar putea fi emis după ce «Unitatea Mobilă RAR» constată vizual că vechitura pe care un cetățean o are în curte pentru piese sau pentru restaurare nu are scurgeri de lichide și că seria de șasiu este lizibilă. Noi nu știm nimic despre o astfel de verificare pe care ar trebui să o facem și nu avem nici Unitate Mobilă”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a Registrului Auto Român.

Totul a pornit de la o știre falsă publicată cu ajutorul Inteligenței Artificiale de un site de știri, care a explicat în articol că inginerii RAR pot căuta acum în curțile oamenilor pentru a verifica mașinile vechi, dezmembrate, pentru care românii ar avea nevoie de un anumit certificat, în caz contrar urmând să fie amendați.

RAR, despre documentul pentru românii care au mașini stricate sau dezmembrate

„RAR nu poate lămuri sau comenta eventualele aspecte legale care nu sunt în competența instituției, dar dezmințim orice informație despre emiterea unui document de tipul celor menționate în articolul de presă. În competențele RAR nu a fost introdusă o astfel de practică și, prin urmare, nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent.

Așa cum v-am obișnuit, reacționăm prompt atunci când un fake-news despre activitatea noastră provoacă incertitudine și îngrijorare printre deținătorii de vehicule și vă asigurăm că orice schimbare importantă în zona noastră de competență va fi transmisă către opinia publică prin canalele oficiale de comunicare.

Cu un pic de atenție, puteți găsi indicii despre textele de tip fake-news sau scrise cu AI. Iată câteva dintre ele:

– informația este una „bombă”, schimbă tot ce știai despre un subiect sau introduce o noutate absolută, care are un termen scurt de implementare;

– lipsesc sursele sau trimiterile către surse oficiale, comunicate, declarații ale unor oficialități;

– sunt folosiți termeni care indică gravitatea și urgența, dar lipsesc referirile la o lege concretă și se folosesc trimiteri generale la un cadru legal ipotetic;

– nu găsești nicio referire la respectivul subiect în alte publicații sau portaluri de știri;

– sunt menționate structuri ale statului, documente sau reglementări care nu există.

Departamentul Comunicare al RAR a contactat respectiva publicație, care a retras textul despre care a admis că a fost generat de AI, fără nicio sursă reală a informației”, se mai arată în postarea RAR de pe Facebook.

Orașul din Sicilia aflat pe marginea unei prăpastii de 4 kilometri lungime, după o alunecare de teren și un ciclon: „Toate casele se vor prăbuși"
