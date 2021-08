„Nu am crezut că o să mai văd vreodată lumina zilei”. Mărturia unei femei operate de tumoră pe creier

https://fb.watch/7vjBSbICdj/

Primul lucru pe care și-l amintește Nicoleta Niculescu despre perioada dinainte să descopere că are o tumoră cu diametrul de 5,5 centimetri este faptul că nu mai putea să vorbească articulat.

„Știam ce vreau să spun, dar nu-mi ieșea pe gură; îmi ieșeau niște bazaconii, cuvinte prostești ce nu aveau legătură cu ceea ce gândeam eu și încercam să spun”, povestește femeia de 48 de ani din Câmpulung Moldovenesc într-o mărturie publicată pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

Simptomele

Glioblastomul (tumora malignă) crescuse atât de mult, încât stările de greață și de oboseală pe care le avea s-au transformat în dificultăți majore în vorbire și lipsă de concentrare.

Aceasta spune că nu mai putea să scrie mesaje pe telefon, deși ele erau formulate în minte. Era și foarte confuză: adesea i se întâmpla să nu mai știe unde se duce sau de unde vine, iar spre final, înainte de a se duce la spital, nu mai putea vorbi aproape deloc și nu putea sta în picioare.

Operația

Tehnologie de ultimă generație folosită de medicii chirurgi de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași | Sursa foto: Spitalul de Neurochirurgie din Iași

„La Suceava mi-au spus în trei zile că am ceva la cap, am plecat la Iași. Aici mi s-a spus că am tumoră pe creier care trebuie operată. Într-o zi de duminică (16 august – n.r.) m-a operat echipa de medici, să le dea bunul Dumnezeu sănătate la toți acești oameni minunați care luptă pentru amărâții de noi. Nu am crezut că mai văd vreodată lumina zilei și nu am crezut că îmi mai văd copilul. M-am gândit că am o fetiță de 18 ani care are nevoie acum de ajutorul mamei, în clasa a XII-a”, a spus Nicoleta Niculescu.

Chirurgie pe întuneric

Pentru a putea evidenția produsul fluorescent care i-a fost aplicat pacientei, operația s-a desfășurat cu luminile stinse | Sursa foto: Spitalul de Neurochirurgie din Iași

Dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, unde a fost operată femeia, spune că intervenția a fost una complexă din cauza dimensiunii tumorii, dar că s-a folosit tehnologie de ultimă generație pentru a putea identifica cât mai bine unde este aceasta localizată.

Întâi s-a folosit imagistica medicală pentru a determina locul unde este poziționată, dimensiunea și evoluția tumorii, iar ulterior s-a folosit un preparat special fluorescent.

Acesta presupune ca operația să se desfășoare complet pe întuneric, fiindcă preparatul respectiv (administrat pacientului cu trei ore înainte de intervenție) se atașează de celulele tumorii și le iluminează, pentru a putea fi extirpată mai ușor de către neurochirurgi. Prin filtrul microscopului chirurgical, tumora apare colorată violet pe un fundal albastru. În cazul Nicoletei Niculescu, tumora a fost eliminată în proporție de 98%.

Doctor: „Am reușit să prelungim viața pacienților chiar și cu 7 ani”

„Intervenția chirurgicală a durat aproximativ trei ore și a fost un real succes. Folosim această tehnologie de aproximativ zece ani, tehnologie care asigură o creștere a duratei de viață a pacienților care suferă de tumori agresive și care în principiu nu au vindecare. Am reușit, cu preparatul Gliolan (preparatul fluorescent – n.r.), să prelungim viața pacienților chiar și cu șapte ani”, a explicat dr. Lucian Eva, care a făcut parte din echipa ce a intervenit chirurgical în cazul pacientei.

Fluorescenţa ajută la rezecţia completă a tumorilor. Cu ajutorul tehnologiei moderne reușim diagnosticarea, localizarea, delimitarea, dar și rezecția în procent de 98 % a tumorilor cerebrale maligne. Dr. Lucian Eva:

Acesta explică faptul că, utilizând astfel de tehnologii, tumorile maligne agresive sunt oprite în evoluție timp de 12 luni de la intervenție, prelungind astfel prognosticul de supraviețuire a unui pacient și calitatea vieții acestuia.



Citeşte şi:

Creștere alarmantă: 628 de cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore. Unde au fost confirmate cele mai multe infectări

Cum arată Florin Cîțu în fotografia de la arestarea din SUA pentru conducere sub influența alcoolului

Măsuri la începerea anului școlar. Prezența fizică a elevilor, permisă până la pragul de infectare de 6 la mie

PARTENERI - GSP.RO „Foamea te face să-ți dorești să reușești în viață”. Mărturia sinceră a puștiului care a eliminat Steaua din Cupă, câți bani câștigă într-o zi

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Alexandru Arșinel despre Andreea Esca, fosta iubită a fiului său, abia acum

Observatornews.ro Tânără însărcinată, spulberată pe o trecere de pietoni din Arad. A fost aruncată în aer aproape zece metri după impact

HOROSCOP Horoscop 20 august 2021. Săgetătorii trebuie să își economisească resursele pentru a obține rezultate

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin