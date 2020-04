De Bobi Neacșu,

Inspectorul şef al ISU Sibiu, Cosmin Balcu, a răbufnit în Turnul Sfatului, o publicație importantă din Sibiu, acuzând faptul că situațiile celor contaminați, chiar și ale cadrelor medicale, sunt incorecte.

„Oficial vă spun că suntem nebuni la cap. DSP-ul ne-a raportat azi, la orele 17:00, zero „pozitivi” și zero decedați în județul Sibiu. Datele pe care le primim de la Direcția de Sănătate Publică Sibiu la Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției sunt cu zero pozitivi și cu zero decedați. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Suntem în 2020 și unii trăiesc în 1900 toamna. Ca să ne dăm mari, că avem zero”, a declarat Cosmin Balcu pentru Turnul Sfatului.

Cel care conduce operativ toate acțiunile din județ în vreme de pandemie arată că este nevoit să se ghideze în activitatea zilnică pe baza informațiile pe care le obține din cu totul alte surse decât informările Direcției de Sănătate Publică, care nu au nicio legătură cu realitatea, spune el.

Gândiți-vă în ce situație sunt eu pus, în calitate de comandant al acțiunii! Ne mințim și nu este în regulă. Cosmin Balcu, pentru Turnul Sfatului:

Şeful ISU arată cum prelucrează datele DSP chiar şi în cazul său. A fost testat pentru noul coronavirus ca urmare infectării senatorului Vergil Chițac. Și chiar și acum, în evidențele furnizate de DSP Sibiu, cazul său apare ca fiind încă în teste. „Au trecut 20 de zile de atunci și sunt comandatul acțiunii. E grav, foarte grav ce se întâmplă”, punctează Balcu.

Recomandări Surse politice: „Arafat va coordona toate achizițiile medicale pentru țările UE”

Potrivit informațiilor obținute de Turnul Sfatului, în cursul zilei de luni, la nivelul județului Sibiu existau deja aproximativ 20 de sibieni confirmați pozitiv a fi infectați cu SARS-CoV-2.

DSP respinge acuzaţiile

Gabriel Budescu, directorul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, a explicat că totul apare ca urmare a plimbării informațiilor între țară și București, unde se vrea aprobare pentru tot.

”Probele se recoltează la nivel local, iar rezultatele ajung la Centrul național de control și de acolo, mai apoi, se transmit către noi, către direcțiile de sănătate publică. Pentru că această informație trebuie să o aibă mai întâi Centrul strategic. Deci, dacă pe surse a apărut informația, iar eu nu am acel document de la Centrul strategic, eu nu am cum să comunic mai departe”, a spus Budescu.

Prefectul îl amenință pe şeful ISU

Prefectul județului, Mircea Crețu, a declarat că „Nu sunt mulțumit de comunicarea interinstituțională și probabil niciodată nu voi fi mulțumit. Dar, mai ales, mă deranjează declarațiile unora. Fiecare răspunde la un moment dat pentru ceea ce declară”.



Citeşte şi:

Grupul de Comunicare Strategică pe Fax. Explicația raportării întârziate a deceselor: “N-a fost luat raportul de pe numărul de fax din cauza mutării sediului DSP”

Un medic infectat cu coronavirus transmite un mesaj tulburător semenilor săi: “Izolare. Credință. Speranță. Răbdare. Curaj”

Cum se repetă istoria. Colectiv – Bănicioiu: “Avem condiții ca în Germania”. COVID – Rareș Bogdan: “Vreți să vedeți spitale ca-n Occident? Mergeți la Suceava!”

GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean în care au fost vindecaţi de coronavirus cei mai mulți pacienți, dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2020. Leii își pun singuri bețe în roate