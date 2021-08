„Suntem datori să facem tot ce ne stă în putinţă ca să ne îndeplinim promisiunile care ne-au dus în această coaliţie şi pentru asta trebuie să înlăturăm definitiv ipoteza pe care încearcă să o acrediteze unii şi anume că suntem acel copil răzgâiat care ştie doar să se certe, ştie doar să critice şi care nu are maturitatea să facă lucruri”, a declarat Dacian Cioloș, sâmbătă, în cadrul ședinței Comitetului Politic care are loc la Teatrul Național, potrivit News.ro.

Deci, nu ieşim de la guvernare, o să muriţi cu noi de gât aceia care rezistaţi la reforme pentru că e momentul ca România să fie reformată. Dacian Cioloș:

Cioloș a mai spus că PSD i-ar vrea plecaţi de la guvernare pe cei din USR PLUS, dar probabil şi o parte din PNL.

„Ştiu că PSD probabil şi-ar dori să ne vadă plecaţi pentru a putea şantaja PNL într-o guvernare minoritară, care apoi în 2024 să-i aducă la guvernare. Am mai văzut strategii şi tactici din acesta. Probabil că şi o parte din PNL ne-ar vrea plecaţi ca să ne poată scoate ţapi ispăşitori şi să scape de stresul pe care îl au cu noi, dar nu plecăm nicăieri, trebuie să punem presiune permanentă pe coaliţie pentru care reformele pe care le-am agreat să fie aplicate”, a mai afirmat co-preşedintele USR PLUS.

Comitetul Politic al USR PLUS s-a reunit sâmbătă pentru prezentarea candidaturilor la preşedinţia formaţiunii şi pentru componenţa Biroului Naţional.





