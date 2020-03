Un bărbat, aflat într-un centru de carantină, s-a certat cu soția, iar forțele de ordine l-au amendat

Doi noi pacienti infectati cu coronavirus sunt adusi la spitalul Victor Babes din Timisoara, marti 10 martie 2020. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia si se afla in carantina in Arad si unul de 37 de ani, aflat internat in Spitalul de Boli Infectioase din Resita, care a intrat in contact direct cu o alta persoana pozitiva. DANI AMARIEI / MEDIAFAX FOTO